Především pro fanoušky, kteří vzali tým za svůj a podporovali ho od historicky prvního ligového zápasu na podzim 2010 v pardubické aréně až po ten čtvrteční v Ústí nad Labem, který snad nebude historicky poslední.

To ukáže budoucnost.

Co se za těch jedenáct let na českomoravském sportovním „venkově“ podařilo vybudovat a předvádět, to možná doceníme až s odstupem času.

Kdo by před oněmi lety řekl, že Svitavy budou jednou bušit na brány finálové série Kooperativa NBL?

Jednou je o ni připravil ve vyrovnané semifinálové sérii Děčín. Podruhé možná jen koronavirové ukončení minulého ročníku, který měli velmi dobře rozehraný. To už se nedozvíme.

Kdo by řekl, že si jednou zahrají i na evropské scéně?

Byť jen v neúspěšném dvojzápase s tureckým soupeřem, ale i to zůstane jedním z vrcholů uplynulé dekády.

Jak šplhaly po výsledkovém žebříčku, tak se dostávaly stále výše i po tom rozpočtovém, jinak by těžko dokázaly poskládat takové kádry, jaké se v hale Na Střelnici proháněly. I to ale byla vizitka kvalitní práce celého klubu a jeho managementu.

V dubnu roku 2021 se ukázalo, že se to nepovede udržet na této ani na skromnější úrovni.

A můžeme jen vzpomínat.