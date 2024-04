GLOSA: Jít si za svým cílem. Florbal v Litomyšli dosáhl na dosud největší úspěch

Před dvěma lety měli značný problém, aby se v divizní florbalové soutěži zachránili. Loni si poprvé vyzkoušeli vyřazovací boje, s Kutnou Horou vypadli v pátém utkání a brali to jako velmi cennou zkušenost do budoucna. A letos litomyšlští florbalisté prošli s obdivuhodně stabilní výkonností jak základní částí, tak oběma sériemi play up. A na jejich konci je postup do Národní ligy. Splněný cíl sezony, ke kterému se odvážně a sebevědomě přihlásili, hodně mu obětovali, a ze svých plánů ani na okamžik neslevili. A dočkali se nejsladší sportovní odměny.

Litomyšlská florbalová euforie. | Video: Radek Halva

Než v září minulého roku rozehrál nový divizní ročník, pojmenoval litomyšlský florbalový tým svoje ambice. Vybojovat prvenství v dlouhodobé fázi skupiny D, zajistit si co nejvýhodnější výchozí pozici pro vyřazovací část a načasovat vrchol formy tak, aby přišel ve druhé polovině března v oněch dvou sériích, které by je měly vynést do vytoužené Národky. A za splněním těchto cílů šli pevných krokem. Základní část opanovali se zřejmou převahou a až nečekanou lehkostí, jakkoli to ovšem jednoduché pochopitelně nebylo. Kolo před koncem však bylo jasno. Za svoje vystoupení v play up potom litomyšlský kolektiv zasluhuje absolutorium. Osvědčil totiž nejen herní kvalitu, ale také mimořádnou fyzickou i psychickou odolnost. V první sérii proti Bílovci se po dvou utkáních ve Smetanově rodišti jelo na sever Moravy za stavu 1:1 a vůbec to nevypadalo tak, že by svěřenci trenéra Tomáše Doubka měli coby vítězové jedné z pěti divizních skupin nad soupeřem extra převahu. Na venkovní palubovce však předvedli dva především defenzivně excelentní partie a domů se vraceli s postupem v kapse, což, přiznejme, možná ne všichni jejich příznivci čekali. PODÍVEJTE SE: Mise Národní liga je splněna! Litomyšlský florbal tone v euforii A druhá série proti Katům z Kadaně? Tolik morových ran se na Litomyšlské v jejich průběhu sneslo a přece z ní nakonec vzešli jako vítězové. První hladce vyhraný zápas, druhý také rozehraný na vítězství a potom selhání ve třetí třetině završené nezdarem v nájezdovém rozstřelu. Ve třetím duelu opět vítězství, ve čtvrtém prakticky „bouchající šampaňské“, následně ale nevysvětlitelný kolaps v posledních dvaceti vteřinách normální hrací doby, ztráta vedení 7:5 a vzápětí inkasovaný gól v prodloužení. Všechna čest za to, jak se družstvo během dvou dnů z tohoto šoku oklepalo. Protože tohle by brutálně zaklepalo i s profesionály… A kolik příběhů napsal pátý zápas… Za stavu 1:2 sekundu před druhou sirénou trestné střílení soupeře chycené gólmanem Moravcem a hned nato třetí perioda, která Litomyšl vyhrála 6:0… Konec dobrý, všechno dobré. A vraťme se opět na začátek. Florbalisté si šli za svým cílem, šli za ním s ohromným odhodláním, nezlomily je dílčí nezdary a problémy a proto se jim ho podařilo splnit. Za podpory fanoušků, na ty nelze zapomenout, protože se znovu potvrdilo, že na dobrý sport, který má náboj a zápletku, na kterém je vidět, že jeho aktérům není jedno, jaký bude výsledek, na ten si publikum i v Litomyšli čas udělá. A nesporně si ho udělá i na Národní ligu, protože taková florbalová soutěž ještě ve městě k vidění nebyla.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu