Dvakrát zlatých osm set metrů

Jako parádní východočeská disciplína se ukázala být osmistovka. Mezi dorostenci nebyl triumf vysokomýtského Jakuba Dudychy žádným překvapením. Vždyť letos překonal český dorostenecký rekord, čas stačil hluboko pod 1:50 min. (1:48,58) a jeho ambice sahají dále než k domácímu titulu. Vždy je před blížícím se mistrovstvím Evropy v Izraeli lídrem evropských dorosteneckých tabulek. V Ostravě finálovému běhu kraloval od startu do cíle, výkonem 1:51,89 překonal rekord šampionátu a druhého v cíli porazil skoro o dvě vteřiny. Tomu se říká dominance. „V rozběhu jsem se necítil moc dobře, ale finále to bylo o něčem jiném. Rekord mistrovství byl mým cílem, povedlo se to skoro o vteřinu, takže jsem docela spokojen,“ uvedl po doběhu.

Do finále běhu na 800 metrů dorostenek nastoupila Eliška Koletová z Hvězdy Pardubice v pozici vedoucí dívky letošních národních tabulek a ošidnou roli favoritky zvládla na výbornou. Dva okruhy na vítkovické dráze zvládla v čase 2:14,99 a to znamenalo s naprostou jistotou zisk mistrovského titulu.

Výškařská juniorská soutěž se proměnila v čistě krajskou bitvu, jejímiž aktérkami se staly Justýna Brýdlová (AC Vysoké Mýto) a Simona Ručová z pardubické Hvězdy. Laťka, na níž se lámal pomyslný zlatý a stříbrný chleba, byla položena ve výšce 174 cm. Brýdlová skočila předchozí výšku (171) na třetí pokus, tady však zapsala úspěch při pokusu číslo 2. A to byl klíč k titulu, protože Ručová (171 napoprvé) se přes 174 přenesla na třetí pokus. Výše se následně ani jedna z dívek nedostala a vysokomýtský atletický klub tím pádem oslavoval zlatou medailistku.

Radosti ale bylo daleko více, třeba královéhradecká sprinterka Tatiana Kaplanová vybojovala medaili v individuálním startu na stovce (v limitu na ME do 18 let) i se svými parťačkami ve štafetě na 4 x 100 metrů. Chrudimští atleti znovu potvrdili ziskem dvou cenných kovů vysokou úroveň tamní tyčkařské školy a výrazně uspěli rovněž chodci a chodkyně, zejména vrchlabské sestry Pittnerovy.

Medailisté z MČR juniorů a dorostu

ZLATO:

Eliška Koletová (Hvězda Pardubice) 800 m dor. 2:14,99, Jakub Dudycha (AC Vysoké Mýto) 800 m dor. 1:51,89, Justýna Brýdlová (AC Vysoké Mýto) výška jun. 174.

STŘÍBRO:

Simona Ručová (Hvězda Pardubice) výška jun. 174, Tatiana Kaplanová (Sokol Hradec Králové) 100 m dor. 11,85, Štěpán Resl (AC TJ Jičín) koule dor. 6,71, David Jarolímek (Sokol Hradec Králové) disk dor. 48,84, Jáchym Sádovský (ŠAK Pardubice) kladivo dor. 59,71. Sokol Hradec Králové 4 x 100 m jun. (Havlíčková, Šarounová, Kaplanová, Voženílková) 47,55, Tereza Pittnerová (SK Vrchlabí) 10 000 m chůze jun. 1:01:18,48.

BRONZ:

Štěpán Štefko (TJ Sokol Hradec Králové) 110 m přek. jun. 13,85, Adéla Pittnerová (SK Vrchlabí) 5000 m chůze dor. 25:57,47, Robert Hurdálek (SK Nové Město nad Metují) 10 000 m chůze jun. 47:17,83, Filip Stránský (Hvězda Pardubice) 3000 m přek. jun. 9:59,20, Rostislav Groulík (Atletika Chrudim) tyč dor. 435, Sára Kulhavá (Atletika Chrudim) tyč dor. 345, František Socha (AC Pardubice) oštěp dor. 57,84.