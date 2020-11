Vládní svolení k tréninkům a zápasům profesionálních sportovců sice 1. Futsal ligu nerestartovalo, futsalisté FK Chrudim se ale mohou, jakožto profesionální klub, vrhnout do tréninku ve své sportovní hale. Již ve čtvrtek tak započali ostrou přípravu na předkolo Ligy mistrů, do které vstoupí na domácím hřišti o poslední listopadové sobotě proti týmu z Finska.

Trenér Felipe Conde udávající pokyny svým hráčům. | Foto: Iva Hošková

Chrudimští futsalisté byli nuceni se po přerušení nejvyšší soutěže uchýlit k individuálním plánům, absence společného tréninku jim výrazně komplikovala přípravu na návrat na evropskou scénu. I proto přivítali v sídle chrudimského klubu zprávu o rozvolnění s velkým nadšením. „Je skvělé být zpátky v práci. Už jsme to nutně potřebovali, bohužel jsme spoustu času ztratili, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Musíme udělat vše pro to, abychom se na osmadvacátého připravili tím nejlepším možným způsobem,“ popisuje trenér chrudimských futsalistů Felipe Conde.