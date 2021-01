Schůdného soupeře a hlavně doma. Přesně takové měli chrudimští futsalisté přání před losem osmifinále Ligy mistrů. A vyslyšeni nebyli, los je totiž poslal do Portugalska na půdu Sportingu Lisabon, jednoho z favoritů na celkové vítězství nejprestižnější evropské soutěže.

Ilustrační foto | Foto: Ivana Hošková

„Budeme hrát proti skvělému týmu s fantastickými hráči, kteří umí přejít jeden na jednoho,“ popsal zvučného soupeře trenér chrudimského týmu Felipe Conde. „Od začátku sezony jsme mluvili o tom, že chceme postoupit do závěrečného turnaje. To znamená Sporting porazit. Teď se musíme dát zdravotně do kupy a na soupeře se co nejlépe připravit. Mám k němu respekt, ale nedáme se zadarmo, bude to skvělý zápas,“ věří Conde.