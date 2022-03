Z téhle pozice také vstoupí do play off. Ve čtvrtfinále bude jejich soupeřem celek chomutovských Levhartů.

V samotném utkání v Litoměřicích potvrdili svěřenci Petera Bálinta to, co předvedli o týden dříve proti Slavii. Tedy skutečnost, že jejich obrana je s blížící se rozhodující části sezony stále pevnější.

Projevilo se to především ve třetí čtvrtině, kdy rivala udrželi na jedenácti bodech a získali klíčový odstup. Dvouciferné skóre platilo až do konce zápasu, i když se domácí snažili koncovku zdramatizovat, tak na to jim v pohodě hrající Tuři nedali šanci.

Čtvrtfinále play off se hraje na tři vítězné zápasy v termínech 25. a 27. března a 1. dubna, případně 3. a 6. dubna.

Chomutov je klubem, jenž také pamatuje časy, kdy bojoval v Kooperativa NBL, v současnosti jeho dres oblékají bývalí vynikající ligoví hráči Jakub Houška, Robert Landa či někdejší Tur Luboš Stria.

První čtvrtfinále se bude hrát tento pátek 25. března od 20 hodin ve svitavské hale Na Střelnici.

Další dvojice: Slavia Praha – Brno U23, Písek – Ostrava a Nový Jičín – Litoměřice.

1. liga – skupina C, o 1. – 6. místo

6. kolo: Slavoj BK Litoměřice – Tuři Svitavy 60:77 (17:16, 35:41, 46:58). Body: Haiblík 16, Karlovský 12, Šteffel 11, Dvořáček 8, Šotnar 6, Klouda 3, Žampach 2, Zbroj 2 – Slezák 19, Novák 17, Hlobil 13, Jansa 9, Petrič 5, Baťa 4, J. Jokl 4, Jurka 2, Svojanovský 2, L. Jokl 2. Rozhodčí: Ulrych, Baudyš. Fauly: 17:16. Trestné hody: 8/6 – 11/7. Trojky: 8:6. Doskoky: 22:24. Diváci: 90.

Další výsledky 6. kola: Písek – Snakes Ostrava 104:46, Slavia Praha – Nový Jičín 112:62.

Konečné pořadí po 6. kole: 1. Slavia Praha (22 výher/2 prohry), 2. Svitavy (21/3), 3. Písek (19/5), 4. Nový Jičín (16/8), 5. Litoměřice (16/8), 6. Snakes Ostrava (13/11).

Ze skupiny D doplnily sestavu čtvrtfinalistů první Chomutov a druhé Brno.