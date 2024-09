Kolbiště Jezdeckého klubu Hřebčín Suchá se stalo dostaveníčkem příznivců jezdeckého sportu. A špičkového jezdeckého sportu, to je nutno dodat, protože na třiadvacáté Velké ceně Litomyšle se sešla skutečně elitní tuzemská konkurence. Nebylo divu, vždyť se jednalo o deváté z jedenácti kvalifikačních kol letošního Českého skokového poháru a boj o postup do závěrečné Super Grand Prix v Martinicích tím pádem vrcholí. Z dramatického litomyšlského zápolení vyšel nakonec vítězně Marek Klus a zajistil si tak přímý postup do finálové soutěže celé sezony.

Základní parkur Velké ceny, který na kolbišti vytyčil se stupněm obtížnosti T (145 cm) stavitel Roman Drahota, absolvovalo devět ze sedmatřiceti přihlášených dvojic bezchybně, společně s nimi proklouzla do TOP 10 jediná účastnice se čtyřmi trestnými body na kontě. Tereza Kleandr v sedle Imoly zajela následné finále čistě, ale na celkové vítězství bylo potřeba zvládnout obě části soutěže bez zaváhání na překážkách a ve stanoveném časovém limitu.

close info Zdroj: Equiframe/Lenka Šilhová zoom_in Stupně vítězů: zleva Šídlo, Klus, Štětina.Což jako první zvládli Jan Štětina s Jumagem, záhy je ovšem na čele pořadí vystřídala rovněž nechybující dvojice Radek Šídlo – Inos del Maset (v čase rovných 60,00). A ten potom odolával atakům soupeřů, mimo jiné olympionika Miloslava Příhody nebo Jiřího Hrušky, jenž s Caluou i2m proletěl parkurem v absolutně nejrychlejším čase, jenomže shodil poslední překážku…

Na startu zbývali poslední dva jezdci. Marek Klus na valachovi Liverpool 2 dokončil opět čistě a čas 58,91 jej posunul do vedení. A jako poslední dostal zvoněno domácí matador Jiří Skřivan s Hollandem TN. Základní kolo prošli bez chyby a publikum věřilo, že se litomyšlský jezdec konečně dočká úspěchu ve „vlastní“ Velké ceně, kterou více než dvě dekády organizuje, ale z níž mu stále uniká triumf. A znovu se nedočkal, jakkoli to dlouho vypadalo velice nadějně. Jenže v závěru jízdy až příliš riskoval a ačkoli čas měl výtečný, tak chyby na dvou posledních skocích ho srazily na konečné osmé místo.

Finálová jízda domácí dvojice Jiří Skřivan - Holland TN. | Video: Radek Halva

Vítězem Velké ceny Litomyšle pro rok 2024 a držitelem zlaté vstupenky do Super Grand Prix se tak stal Marek Klus. Do čela celoročního žebříčku ČSP se posunul bronzový Štětina. „Jsem rád, že se mi to konečně povedlo. Už jsem šel letos pohár třikrát, ale pokaždé jsme udělali nějakou chybu a bral jsem málo bodů. O finálovou účast jsem se tak už docela bál a doslova mi spadl kámen ze srdce, že máme z Litomyšle start v Super Grand Prix jistý a mohu v Martinicích závodit, aniž bych musel Liverpoola tahat příští týden do Prahy,“ konstatoval spokojený Marek Klus v rozhovoru krátce po soutěži.

Čestné kolo pro vítěze Velké ceny Litomyšle. | Video: Radek Halva

Příští týden pokračuje seriál v Praze-Chuchli předposledním kvalifikačním kolem a na konci září ČSP vyvrcholí na kolbišti v Martinicích.

Velká cena Litomyšle 2024 – 9. kvalifikační kolo Českého skokového poháru: 1. Marek Klus – Liverpool 2 (Stáj M§M z.s.), 2. Radek Šídlo – Inos del Maset (Sportovní stáj Fryčovice), 3. Jan Štětina – Jumago (Jezdecká stáj Schneider), 4. Jiří Hruška – Calua i2m (Jezdecký klub Opava-Kateřinky), 5. Tereza Kleandr – Imola (PCT Ptýrov), 6. Karel Polák – Joke Of The Year (JK Hapax).

Trojice nejlepších:

close info Zdroj: Equiframe/Lenka Šilhová zoom_in Marek Klus - Liverpool 2 (1.)

close info Zdroj: Equiframe/Lenka Šilhová zoom_in Radek Šídlo - Inos del Maset (2.).

close info Zdroj: Equiframe/Lenka Šilhová zoom_in Jan Štětina - Yumago (3.).