FOTO, VIDEO: Širokodolský kros si přesvědčivě podmanili Záveský a Čípová

Popáté sezval Run Team Široký Důl pod pořadatelskou taktovkou Jana Chaloupky běžce a běžkyně do této obce na Poličsku na krosový závod zařazený do celoročního seriálu Iscarex Cup 2024. Sešlo se jich na 150, a to jako vždy všech generací od nejmenších špuntů po veterány nad 70 let. Nejrychlejším ze všech byl Filip Záveský, obhájce celkového prvenství v prestižním pohárovém zápolení.

Širokodolský kros v roce 2024. | Video: Radek Halva