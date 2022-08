Nejprve, jak žádá etiketa, dostaly přednost dívky. Ve finále se proti sobě postavily dvě kamarádky, které vyhrály ME družstev do 16 let, a to Tereza Valentová s Magdalenou Smékalovou. Prvně jmenovaná od začátku zápasu dokazovala, že je právem jedničkou turnaje.

První set se vyvíjel suverénně pro ni. Hned v prvním gemu vzala své soupeřce podání a nastartovala zběsilou jízdu první sadou. Smékalová se sice bránila hrála taktéž na kraji sil, ale nevynucené chyby ji stahovaly dolů. Valentová první set ovládla poměrem 6:1 a vše napovídalo, že o vítězce je rozhodnuto…

Druhá sada však byla už o něčem jiném. Valentová se v úvodu trápila a dovolila soupeřce se vrátit do zápasu.

Smékalová ihned v prvním gemu vzala své protihráčce podání. Ve druhém si ho uhlídala a ve třetím, zásluhou chyb Valentové, získala i druhé podání soupeřky – 3:0.

„Majda (Magdalena Smékalová) zahrála několik míčků velmi dobře a já jsem začala dělat dost nevynucených chyb. Zároveň jsem měla pocit, že mi kloužou boty, tak jsem je poté vyměnila a už to bylo v pořádku,“ vysvětlovala chvilkovou slabost vítězka.

Po zbytek druhé sady byl stav vyrovnaný, až v závěru Valentová opět sebrala podání a mohla slavit vítězství.

„Magdalena hrála velmi dobře. Jsem ale nesmírně ráda, že jsem to finále uhrála. Mám z toho nesmírnou radost, ani nevíte jakou,“ neskrývala dojetí vítězka Pardubické juniorky, Tereza Valentová.

Zdroj: Tomáš Mach

Vítěz a hrdina turnaje

Jednoduché vítězství? Tak to ani náhodou! Ve finále mužské dvouhry se proti sobě postavili nasazená jednička Jakub Nicod a dvojka turnaje Hynek Bartoň.

Souboj od začátku sliboval kvalitní tenis plný dlouhých a pohledných výměn.

Na jedničce turnaje však bylo znát, že není ve své kůži. Naopak Bartoň hrál s obrovským zápalem a každý uhraný míček slavil jak hokejisté při vítězství Nagana. Zápas byl zpočátku vyrovnaný, ale v pátém gemu Bartoň vzal Nicodovi podání. Následně se přetahovali, ale dvojka turnaje set dotáhla do vítězného konce.

Druhá sada už byla čistě v režii již zmiňovaného Bartoně. Nicod pomalu ztrácel sílu v úderech. Jeho stav vyvrcholil zdravotní přestávkou, po které se ale tento osmnáctiletý tenista rozhodl dále pokračovat, čímž si vysloužil obrovský aplaus publika.

Bartoň zaváhání nedovolil a druhý set taktéž dotáhl do vítězného konce.

„Jsem naprosto nadšený. Hrál jsem výborně. Konečně jsem zvedl úroveň,“ řekl bezprostředně po vítězství, Hynek Bartoň.

Zároveň ale po finále uznal i kvality svého soupeře a vysmekl mu poklonu.

„Kubovi (Jakub Nicod) patří obrovský respekt. Ti kteří to nevědí, tak během týdne dokonce byl odvezen sanitkou a nebyl zdravotně v pořádku. I přesto ale předváděl neskutečné výkony na turnaji a po zásluze se dostal do finále,“ uznal kvality svého soupeře vítěz Pardubické juniorky.

Jakub Nicod ale neztrácí naděje a věří, že bude mít šanci na reparát.

"Hynek si to zasloužil víc. Hrál opravdu výborně. Já věřím, že si proti sobě ještě několikrát takhle finále zahrajeme," řekl po slavnostním ceremoniálu druhý finalista.

Zdroj: Tomáš Mach

Výsledky – finále – dívky: Valentová (1.) – Smékalová (2.) 6:1, 6:4. Chlapci: Bartoň (2.) – Nicod (1.) 7:5, 6:2.