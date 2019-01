Svitavy – V utkání plném zvratů potrestal Kolín ve třetí čtvrtině řadu ztrát soupeře a otočil tím vývoj.

Poslední přípravný zápas před začátkem Mattoni NBL se pro svitavské Tury stal zdviženým prstem. Protivník z Kolína, který by měl v soutěži měl patřit do jejich „váhové kategorie“, jim názorně předvedl, že za chyby se bude v nejvyšší soutěži draze platit.

Tuři Svitavy – BC Kolín 76:84 (20:26, 44:35, 60:66).

Body: Horák 18, Miloš 13, Meno 10, Moravec 10, George 8, Šindelář 6, Mroz 4, Harčár 4, Macela 3 – Field 21, Barnes 19, Ames 18, Machač 14, Hemmy 5, Jelínek 5, Hubálek 2.

Lepší vstup do zápasu měli domácí, prvních pět bodů dal Horák, ale soupeř se postupně chytil střelbou za tři body a v 5. minutě převzal vedení, které do konce první čtvrtiny navýšil na šest bodů. Druhou část hry jednoznačně ovládli Svitavští, její výsledek 24:9 je toho dokladem.

Získaný desetibodový náskok domácí drželi ještě chvilku ve třetí čtvrtině, jenže pak jejich hru začal srážet vysoký počet ztrát. Hosté je z rychlých protiútoků nemilosrdně trestali, lehkými koši během okamžiku vyrovnali a po třiceti minutách znovu vrátili vedení na svoji stranu.

V závěrečné čtvrtině Svitavy manko nedokázaly dotáhnout, i když se o to velmi snažily. Pokaždé, když se ve skóre trochu přiblížily, měl soupeř a zejména jeho tři Američané připravenou pádnou odpověď. Byl to tedy Kolín, který si před vstupem do Mattoni NBL pozvedl sebevědomí.

