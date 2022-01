Konečně přišel zase jednou zápas, který svitavské basketbalisty pořádně prověřil a v němž museli na cestě k vítězství zabrat. Snakes bojují o elitní trojku ve východní skupině a především v prvním poločase hráli výborně. V jeho průběhu se dostali dokonce do dvouciferného vedení a Svitavští si museli chtě nechtě vzpomenout na předvánoční Nový Jičín, kde utrpěli svoji doposud jedinou ligovou porážku.

Což nehodlali zopakovat, tudíž v závěru druhé čtvrtiny přispěchali s náporem, který přinesl obrat ve skóre. Ve druhé polovině zápasu jejich převaha postupně narůstala, byli to oni, kdo tentokrát odskočil na dvouciferný rozdíl a jakmile se tak stalo, nepustili soupeře více do bližšího kontaktu a zkušeně dokormidlovali střetnutí do vítězného konce.

Klíčem k patnácté sezonní výhře Turů byla širší rotace, což se zřetelně projevilo po změně stran, a také výrazná převaha na doskoku, především útočném (3:11).

Do závěru základní části zbývají Turům dvě vystoupení: doma proti poslední Opavě a o týden později v Pardubicích. Následovat bude nadstavbová část, do její nejvyšší části postoupí tři nejlepší družstva obou skupin. Na Západě je jasno o tom, že to budou Slavia Praha, Litoměřice a Písek, z Východu doprovodí Svitavy dva týmy z trojice Snakes Ostrava, Nový Jičín, Brno. Započítají se všechny dosažené výsledky.

1. LIGA, skupina Východ, 16. kolo:

Snakes Ostrava – Tuři Svitavy 77:95 (23:21, 44:47, 54:69)

Body: Mička 28, Stehlík 15, Robenek 13, Jakel 6, Pavelek 6, Voráč 4, Brůna 3, Blačinský 2 – Slezák 29, J. Jokl 17, Novák 15, Bálint 9, Svojanovský 8, Hlobil 7, Jurka 4, Baťa 4, Petric 2. Rozhodčí: Kubiš, Veis. Fauly: 22:26. Pět chyb: Robenek – Svojanovský. Trestné hody: 27/19 – 20/10. Trojky: 8:7. Doskoky: 36:51. Diváci: 60.

Další výsledky:

Vividbooks Pardubice – Opava 106:52, Brno – Prostějov 98:79, Nový Jičín – BC Vysočina 103:78, Zlín – Olomouc 88:83.

Pořadí:

1. Svitavy (16 zápasů/31 bodů), 2. Snakes Ostrava (16/28), 3. Brno (17/28), 4. Nový Jičín (16/27), 5. Vividbooks Pardubice (16/25), 6. Prostějov (16/22), 7. Olomouc (15/21), 8. BC Vysočina (17/20), 11. Zlín (15/19), 12. Opava (14/16).

Další program:

Tuři Svitavy vs. Basket Opava 2010 (neděle 23. ledna, 16:00, hala Na Střelnici).