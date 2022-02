V dresu Litoměřic se do haly Na Střelnici vrátil exsvitavský rozehrávač Michal Šotnar a někteří další hráči známí z palubovek NBL. Hosté ale nezachytili úvod zápasu, Tuři se rychle dostali do dvouciferného vedení a to si v dalším průběhu bez podstatnějšího zakolísání udržovali. Byl to vlastně úspěch způsobem start – cíl, v celém zápase se nenašla pasáž, v níž by hosté mohli pomýšlet na zvrat. Tuři opět těžili z jednoznačné převahy na doskoku, i v dalších činnostech podali kvalitní týmový výkon. Individuálně se díky 36 bodům vytáhl Slezák, jehož Severočeši nedokázali zastavit. Svitavy si upevnily druhou příčku v nadstavbě.