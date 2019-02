Svitavy - Dvě cenná vítězství nad Křenovicemi pomohla svitavským hráčkám do klidnějšího středu tabulky.

Další dvojzápas druholigové soutěže ve volejbale žen byl klíčový pro obě soupeřící družstva. Vyhrát potřebovaly jak domácí Svitavy, tak protivnice z Křenovic, jelikož se pohybují v závěru tabulky.

Důležitost souboje vycítili také příznivci, velmi slušně zaplnili hlediště sportovní haly a svitavský tým svoji úlohu zvládl.

TJ Svitavy – Sokol Křenovice 3:1 (26, 22, –21, 13) a 3:0 (14, 18, 10)

V prvním setu byla na obou stranách sítě cítit velká nervozita a odnesl to samotný volejbal. Hráčky se nemohly dostat do provozní teploty, hodně kazily, ty domácí měly potíže na servisu, ale ani soupeřky na tom nebyly o moc lépe. Neurovnaná hra dospěla do koncovky (21:19, ale 21:23), ve které Svitavy odvrátily tři setboly a samy za stavu 27:25 dokázaly využít svůj první.

„Ve druhém setu jsme vedly od začátku do konce, rozhodující šňůra se nám povedla při podání Němečkové na 15:7. Volejbal už zase vypadal jako volejbal,“ říká k dalšímu průběhu asistentka trenérky Marcela Sezemská. Horší to už bylo v sadě třetí, v níž hostující hráčky duel zdramatizovaly. „Připsat to můžeme jen samy sobě, protože jsme nic nezablokovaly, křenovická Paulová si s našimi bloky dělala, co chtěla,“ uvedla trenérka.

Žádné drama se však nekonalo, protože ve čtvrtém setu Svitavy naprosto ovládly palubovku. Zatlačily na servisu, zpět do pole se jim vracely lehké míče a z následných protiútoků skórovaly. Rychlá kombinační hra se jim dařila a zápas dovedly rychle do konce.

Odveta byla naprosto jednoznačná, volejbalistky z Křenovic ztracenou chuť do hry nenašly. „Celé utkání přetrpěly odevzdaně a bez odporu. Dařil se nám servis, míče jsme pokládaly většinou hned na první pokus. O výsledku nebylo pochyb,“ byla spokojena Marcela Sezemská. Svitavský tým výrazně vylepšil svoji pozici a posunul se na šesté místo.

Hrály: R. Jelínková, P. Němečková, K. Bláhová, K. Vykydalová, M. Fröhdeová, V. Svobodová, R. Odvárková, O. Pachovská a M. Šařecová.

Další výsledky – 25. – 26. kolo: Litovel – Šumperk 3:1 a 3:0, Přerov B – Frýdek–Místek B 1:3 a 1:3, Prostějov – Lanškroun 0:3 a 1:3, Břeclav – DDM Brno 1:3 a 3:0.

Dvě vítězství nad Křenovicemi byla nesmírně důležitá už proto, že v příštím kole (20. února) zajíždějí svitavské volejbalistky na palubovku vedoucího Frýdku–Místku a tam asi nelze čekat zázraky.

(ms, rh)