FOTO: Rallye Dakar v zámeckých kulisách. Orion MRG představil stroje i jezdce

To, co v minulých letech znemožnil covid, se podařilo letos uskutečnit. Litomyšlský zámek přivítal účastníky Rallye Dakar. Tým Orion Moto Racing Group pozval svoje příznivce a další zvědavce, aby si přišli prohlédnout závodní techniku a dozvěděli se o legendární dálkové soutěži všechno, co je zajímá.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Účastníci Dakaru na litomyšlském zámku. | Foto: Petr Šilar

Motorkářským večerem provázel herec David Suchařípa, který před zaplněným sálem zámecké jízdárny zpovídal jezdce Martina Michka, Milana Engela, Aleše Lopraise, Jana Veselého, Martina Čábelu, týmového manažera Ervína Krajčoviče a Olgu Lounovou, která nakonec spokojeným divákům i zazpívala. Ve venkovních prostorech se fanoušci mohli prohlédnout dakarské speciály.