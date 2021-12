V těžké pozici byli před víkendovým duelem svěřenci kouče Dina Repeši. Jednak nastoupili na palubovce nejsilnějšího soupeře, jednak hráli bez dvojice Šafarčík – Svoboda. I když v celém utkání odvedli bojovný výkon, tak výsledek si soupeř kontroloval.

Znovu ten doskok

Nymburk od začátku potvrzoval předpoklady, ale držel si jen mírný náskok. Pardubice se držely v kontaktu zejména díky Pekárkovi s Waltonem, kteří se trefovali z dálky. První klíčový okamžik přišel v závěru první půle, kdy dal Harding deset nymburských bodů za sebou, navíc na začátku druhé půle přidal další trojku. Beksa se ještě přiblížila na rozdíl osmi bodů, ale pak soupeř zabral v obraně a šňůrou 14:0 rozhodl.

„Přijeli jsme s menšími zdravotními problémy a hráli bez dvou důležitých hráčů. Byla tak menší rotace, protože mladí hráči postrádají zkušenost. První poločas byl dobrý, ale prohráli jsme si ho na doskoku. To je každý zápas stejné, musíme na tom pracovat. Jsme menší tým než Nymburk, jenže to není důvod, abychom na doskoku tak ztráceli. Ve druhé půlce nám kvůli menší rotaci chyběla energie. Ale myslím si, že jsme byli Nymburku dobrým soupeřem,“ zamyslel se trenér Pardubic Dino Repeša.

„Snažili jsme se bojovat až do konce jako tým a to se nám vedlo lépe než v prvním vzájemném zápase. Postrádali jsme dva hráče, ale bojovali jsme,“ okomentoval utkání Dantez Walton, autor šestadvaceti bodů. „Klíčový rozdíl byl v doskakování. Soupeř má docela vysoký tým, vyšší než my. Snažili jsme se domácí vytlačovat, ale stejně jsme míče ztráceli. Můj výkon by byl určitě lepší, kdybychom vyhráli. Samozřejmě jsem rád za body, ale hlavně mě zajímají vítězství,“ dodal.

KOOPERATIVA NBL, 16. kolo:

ERA Basketball Nymburk – BK JIP Pardubice 99:78 (30:23, 52:41, 74:56)

Body: Harding 23, Benda 12, Palyza 11, Hruban 11, Tůma 10, Kříž 9, Gak 7, Ross 6, Kovář 6, Rivers 2, Váňa 2 – Walton 26, Vyoral 19, Pekárek 16, Potoček 8, Henry 5, Švrdlík 4. Rozhodčí: Matějek, Salvetr, Ulrych. Fauly: 18:23. Trestné hody: 28/20 – 22/17. Trojky: 9:11. Doskoky: 46:35. Diváci: 212.

Aktuální pardubická bilance je po čtrnácti odehraných utkáních vyrovnaná: sedm výher oproti sedmi porážkám. Nejbližší příležitost ji vylepšit dostane Beksa ve středu 8. prosince, kdy do haly Dašický zavítá Kolín (17:30).