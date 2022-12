Rychlá trasa po vyznačených cestách, podobný koncept jako při klasické rallye. Tohle čekalo na účastníky nejtěžší dálkové soutěže. „Při prologu se dalo opírat do písečných stěn, bylo to příjemně svižné. Akorát jsem se musel trochu přeorientovat, protože má motokrosová motorka zabrzdí na místě, dálkový speciál se v rychlých pasážích na pistách chová odlišněji,“ popisoval Michek, několikanásobný domácí šampion v motokrosu. „Musel jsem v těch několika kilometrech hledat správný balanc. Nicméně myslím, že to bylo dobré.“

Michek byl pouhé čtyři vteřiny od patnáctého místa. Jeho týmový kolega bral 46. místo. „Prolog byl rychlý a jednoduchý, jelo se to celé bez roadbooku. Užil jsem si to, šlo hlavně o to neudělat kravinu,“ dodal Engel. Do první etapy vyjede jako první patnáctý nejrychlejší jezdec z prologu, pořadí se otáčí.

„Takže je umístění Martina ve finále lepší než aby vyjížděl jako první nebo druhý. U Milana počítáme s tím, že prolog nebyl jeho šálkem kávy, a že se bude postupně dostávat dopředu. Je důležité, aby zítra zbytečně nezůstal za pomalejšími jezdci, kteří mu budou prášit,“ hodnotil začátek Dakaru šéf týmu Ervín Krajčovič. „Motorky fungují výborně, kluci mají udělané od továrny KTM pérování, je kompletně připravené na závod.“

I když v sobotu se po celém světě bude slavit příchod nového roku, v Saudské Arábii se bude na Dakaru spíše pracovat. „Večer se moc oslavovat nemůže, alkohol je tu zakázaný. Ale práce máme dost, určitě budeme všichni kolem půlnoci ještě vzhůru a popřejeme si, zavoláme domů,“ popsal Krajčovič. První motorka odstartuje v neděli 6:10 ráno. „Budíček budeme mít v nejpozději v pět hodin, takže se pojede už dakarský režim.“

