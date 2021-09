Gratulace a poděkování za velký úspěch patří všem žákům, kteří se během sezony zapojili do jednotlivých závodů.

Zisk 76 bodů a dramatický boj s Hradcem Králové o šesté místo až do závěrečné štafety 4 x 300 metrů. Konkurovat výše umístěným týmům, které mohou postavit až 22 závodníků, to opravdu nešlo.

To by však družstvo bojovníků v barvách Tělovýchovné jednoty Jiskra nikdy nedopustilo! Vedoucí družstva Pavel Voříšek jim před závody napočítal nejvyšší možný zisk třiasedmdesáti bodů, počítal však spíše s padesáti a bojem o poslední místo v jedenáctičlenné soutěži se Sokolem Jaroměř.

Kvalifikovat se na mistrovství Čech bylo před začátkem sezony jen tajným přáním litomyšlských atletů. Všechny předpoklady se však druhým místem v kraji a postupem podařilo překonat. Nabízelo se tak odjet do Jablonce nad Nisou, kde se tento podnik konal, jen tak na výlet a závody si užít.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.