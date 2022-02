Hráčky z Litomyšle to nemají v sezoně jednoduché, k řadě zápasů se tak tak sešly a výhry se tudíž rodí velmi těžko. Z tohoto pohledu bylo uplynulé dvoukolo výrazně odlišné, deset basketbalistek připravených do hry, to tady dlouho nebylo. Domácí tým věděl, že potřebuje jedno vítězství ze dvou pokusů, přičemž ten sobotní nebyl vydařený. Litomyšlská děvčata zpackala úvodní minuty a nabrala desetibodové manko, které se ukázalo vlastně jako rozhodující. Do poločasu jejich manko ještě narostlo, po změně stran výrazně přidala, ale blíže než na šest bodů se nedostala, byť příležitosti na to byly. Dobré práce v obraně a získaných míčů totiž následně vesměs nedokázala využít v útoku.