V sobotu v pravé poledne odstartovala v Moravské Třebové náročná kopcovitá třetí etapa cyklistického etapového závodu Czech Tour. Závodníky čekal cíl po dvanáctikilometrovém stoupání do výšky více než 1300 metrů nad mořem k horní nádrži na Dlouhý stráních. Příležitost podívat se na start si nenechala ujít spousta diváků, kteří více jak hodinu mohli na náměstí TGM vidět prezentaci jednotlivých týmů, nakouknout do jejich dep, sbírat podpisy a fotit cyklistické hvězdy.

Nejvíce pozornosti budil dvojnásobný mistr světa Francouz Julien Alaphilippe, dále nositel žlutého trikotu, ale i vítěz etapy na Tour de France Švýcar Marc Hirschi či jeho týmový kolega a vítěz osmi etap na italském Giru Ital Diego Ulissi, který Czech Tour vyhrál v roce 2016. Na náročný dojezd etapy se chystal i skvělý vrchař týmu Red Bull Bora Kolumbijec Higuita, průběžně třetí v celkovém pořadí.

Diváci rovněž fandili českým cyklistům z domácích týmu Elkov Kasper a ATT Investments, krajánkům ze slovenská stáje Pierre Baguette nebo z nizozemského worldtourového týmu DSM Pavlu Bittnerovi, druhému v úvodní etapě do Ostravy, a také Josefu Černému ze špičkové stáje Soudal Quick Step.

Více jak stotřicetičlenný peloton se vydal přes Chornice a Konice do Loštic a Úsova vstříc jesenickým kopcům. Ještě před rychlostní prémií v Lošticích se do úniku vydala skupina, kde byli také dva zástupci hradeckého týmu Elkov Kasper. Tento únik vzal za své před závěrečným stoupání na Dlouhé Stráně a v nájezdů do něho vjížděla hlavní skupina se všemi favority. Zhruba šest kilometrů před cílem atakoval z hlavní skupiny nepříliš favorizovaný Brit Gloag ze stáje Visma Lease a Bike. V závěru se k němu favorité v čele se žlutým Hirschem výrazně přiblížili, ale Brit dokázal malý náskok udržet a dojel si v čase 3:23:59 hod. po dvouletém čekání na vítězství pro triumf na nejtěžším stoupání Czech Tour 2024. Švýcar Hirschi za podpory svých týmových kolegů si udržel před závěrečnou etapou celkové vedení, výrazně naopak v cíli ztratil Francouz Alaphilippe, který tím přišel o naději na úspěch v konečném pořadí.

Hirschi svoje snažení o den později ve Šterberku dotáhl do úspěšného konce, Alaphilippe se ve čtvrtém díle Czech Tour dočkal etapové výhry.

Konečné pořadí Czech Tour: 1. Hirschi (Švýc./UAE Emirates) 14:13:22, 2. Ulissi (It./UAE Emirates) -28, 3. Higuita (Kol./Red Bull-Bora-hansgrohe) -33, 4. Vermaerke (USA/dsm-firmenich PostNL) -44, 5. Brenner (Něm./Tudor) -49, 6. August (USA/Ineos Grenadiers) -1:00, …20. Voltr (ČR/Pierre Baguette) -4:40, 27. Boroš (ČR/Elkov-Kasper) -7:07, 42. Vysočan (ČR/Pierre Baguette) 14:54, 43. Kopecký (ČR/TDT-Unibet) -16:46.

JAN ŠVEJKAR