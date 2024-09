Do pohárového pavouka se Litomyšlští zapojili nejprve na pětičlenném srpnovém turnaji prvního kola, který sami uspořádali v domácím prostředí v městské sportovní hale. Protože měli za soupeře celky z nižších soutěží, tak nebylo překvapením, že si poradili bez větších problémů a vyhráli všechny čtyři zápasy. Postupně zdolali Holice 6:4, Letohrad 5:2, Letovice 7:2 a pardubické Titány 6:1, když během dvou dnů protočili na palubovce celý široký hráčský kádr.

Los druhého kola je potom zavedl do haly divizní Světlé nad Sázavou. I tam byli zřejmými favority, ovšem teprve ve třetí třetině tuto roli dokázali adekvátním způsobem naplnit a nakonec triumfovali rozdílem třídy. „Dvě třetiny jsme hráli hrozně ospale a nedokázali zrychlit hru. Ukázal se náš největší problém, což je hra v útočném pásmu. To musíme zlepšit, soupeře jsme pouštěli do zbytečných brejků, které ho držely v zápase. Jsem rád, že jsme nakonec odehráli celé utkání na tři lajny a mladíci se mohli ukázat,“ okomentoval duel vedoucí týmu Vilém Nonn.

Postup do třetího kola znamená pro florbalisty z Litomyšl nadcházející cestu na Moravu, konkrétně do Prostějova, kde se v neděli 8. září od 17 hodin utkají s tamním celkem SK K2, účastníkem regionální ligy Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Bude to pro ně generálka na mistrovskou soutěž.

Kromě pohárových zápolení si nováček národní ligy vyzkoušel v uplynulém období také testovací zápasy proti prvoligovému Náchodu. Na půdě protivníka vyhrál 5:3, v domácí odvetě naopak tahal za kratší konec (5:9).

