Rozhodně ne Svitavy, ty jsou drahný čas smířené s tím, že o záchranu v národní lize budou bojovat v náročném play down, nadto velmi pravděpodobně z nejhorší výchozí pozice. Nad tímto rozlitým mlékem je pozdě plakat, teď bude třeba napřít všechny síly k jedinému cíli. V divizi je z pohledu krajského čtyřlístku stále o co hrát na obou pólech pořadí, v závěrečných kolech půjde doslova o každý bod.

Jedno vyloučení za druhým

Svitavští florbalisté mají za sebou fotbalovou terminologií řečeno anglický týden. V dohrávaném utkání v Horní Suché odehráli jedno ze svých lepších venkovních vystoupení, alespoň po výsledkové stránce, bodů z cizích palubovek si v sezoně moc neodvezli. V tomto případě byl jeden, neboť soupeř rozhodl vyrovnané utkání v prodloužení. O víkendu v Třebíči to bylo horší, zde to však mělo zásadní důvod v sedmi vyloučeních na straně hostů, což Snipers šestkrát potrestali využitou přesilovkou. „Jsem rád, že se pořídil záznam utkání, myslím si, že delegát měl popsaný celý sešit. Co se týče hry, je dobře, že jsme to za stavu 9:3 nevzdali a zkusili ještě zabrat, i když jsme byli ve špatném psychickém rozpoložení. Do play down se na to musíme připravit a zaměřit se sami na sebe,“ hodnotí vedoucí svitavského mužstva Jakub Motl.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD: Snipers Třebíč – FbK TJ Svitavy 9:5 (1:0, 4:2, 4:3). Branky Svitav: Mach, Prudil, Kužela, Pakosta, Vašák.

Dohrávka: FbK Horní Suchá – FbK TJ Svitavy 6:5 PP (1:3, 1:0, 3:2 – 1:0). Branky Svitav: Pakosta 2, Mach, Vašák, Kovář.

Pořadí po 20. kole: 1. Troopers (52), 2. Rožnov (42), 3. Třebíč (37), 4. Pelhřimov (34), 5. Kopřivnice (33), 6. MVIL Ostrava (28), 7. Hranice (26), 8. Klobouky (25), 9. Opava (25), 10. Horní Suchá (24), 11. Hluk (18), 12. Svitavy (13).

Černí andělé padli na Pardubice a posílají Sokoly do skupiny o udržení

Další program: Kopřivnice – Svitavy (so, 19:00).

Bohatá sklizeň během dvou dnů

Šestibodový „zájezd“ na Vysočinu mají za sebou vysokomýtští florbalisté. Jak v Třebíči, tak druhý den v Jihlavě přesvědčivě zvítězili a to pro ně znamená, že před finišem dlouhodobé části divizní soutěže vykřesali šanci na postup do play up. S úspěšností zbylých krajských zástupců to v uplynulých dnech bylo mnohem horší a nikterak si nepomohli. Byť třeba Litomyšl neodehrála na půdě vedoucích Hornets špatné utkání, jenže při tak nízké střelecké produktivitě to na dobrý výsledek nestačilo. Nadcházející víkend nabídne dvě regionální derby a obě se značným významem pro situaci jak v popředí tabulky, tak v závěru.

DIVIZE D: Hornets Brno FBC ZŠ Horní – Florbal Litomyšl 6:3 (3:1, 1:0, 2:2). Branky Litomyšle: Karlík 2, O. Háp. Andone SK Jihlava – FTC Vysoké Mýto 3:9 (1:2, 2:4, 0:3). Branky Vysokého Mýta: Unzeitig 4, Pavlák, Knypl, Kobr, Novák, Ossendorf. FBC Hradec Králové – FbK Orlicko-Třebovsko 8:4 (4:2, 2:1, 2:1). Branky Orlicko-Třebovska: Jurco, Rozlívka, Zlesák, Martinásek. Utkání FBC Letohrad Orel Orlice – Hippos Žďár nad Sázavou bylo odloženo.

Dohrávky: FBK Hradec Králové – FBC Letohrad Orel Orlice 14:4 (4:1, 5:0, 5:3). Branky Letohradu: J. Skalický 3, Faltus. Snipers Třebíč B – FTC Vysoké Mýto 4:10 (0:4, 1:3, 3:3). Branky: Pavlák 3, Unzeitig 2, Kobr 2, Lesák, Oseendorf, Večeře.

Pořadí po 19. kole: 1. Hornets Brno (43), 2. Mohelnice (43), 3. Hradec Králové (36), 4. Vysoké Mýto (36), 5. Blansko (34), 6. Letohrad (32), 7. Jihlava (23), 8. Všestary (23), 9. Orlicko-Třebovsko (19), 10. Litomyšl (19), 11. Žďár nad Sázavou (15), 12. Třebíč B (4).

Další program: Litomyšl – Orlicko-Třebovsko (so, 19:00), Vysoké Mýto – Letohrad (so, 19:30).