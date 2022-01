Z pohledu Sokolů však jejich výkon nebyl rozhodně marný a Střešovicím byli důstojnými soupeři, nekonal se žádný debakl. Domácí ukázali bojovného ducha, ještě minutu před koncem prohrávali jenom o dva góly a snažili se rozdmýchat plamínek naděje, který Tatran sfoukl dvěma trefami v posledních pětačtyřiceti sekundách. „Z mého pohledu nebyl zápas až tak špatný, navázali jsme na ty věci, které chceme ve hře vidět. Trošku jsme ale byli slabší v koncovce, tam jsme si mohli pomoci a vypadalo by to jinak,“ uvedl trenér Milan Koubek.

Na Sokoly nyní čeká dvojzápas: v pátek nastoupí v Ostravě a v pondělí budou moci jejich zlepšení posoudit televizní diváci, protože jejich zápolení s Libercem vysílá živě ČT Sport. A obě utkání pro ně budou velmi důležitá, protože naděje Pardubic na předkolo play off (k tomu je třeba nejhůře desátý flek) stále žije. V tabulce jim nyní náleží 12. pozice (13 bodů).

LIVESPORT SUPERLIGA:

Sokol Pardubice – Tatran Střešovice 4:8 (1:3, 0:1, 3:4). Branky Pardubic: Pakosta, Savický, Kučera, Velc. Sestava: Haleš (Aubus) – Kaluža, Petr, Pakosta, Kohoutek, Nezval, Kučera, Slabý, Klein, Velc, Šmíd, Prix, Křinka, Savický, Petržela, Rusin, Smola, Žáček, Černý.

Do akce se po sváteční přestávce vracejí také účastníci dalších celostátních soutěží mužů. Ve východní skupině Národní ligy se Svitavy pokusí vzít svoje výkony v novém roce z jiného konce než v tom starém, neboť poslední pozice a pouhé dvě výhry na kontě tomuto klubu ale vůbec nesluší. V šestnáctém kole cestují do Pelhřimova.

Pokračuje také divizní soutěž florbalistů a v ní potřebuje nutno zabrat trápící se Litomyšl. Vítězství na půdě poslední Třebíče je pro ni nutností, nechce-li zabřednout do ještě hlubších potíží. Jiné starosti mají v Letohradu a Vysokém Mýtě, tyto celky usilují o umístění v popředí tabulky a o postup do vyřazovací fáze (Vysoké Mýto hraje o víkendu v Mohelnici, utkání Letohradu v Hradci Králové bylo odloženo na 4. února). Zlepšenou výkonnost bude chtít prokázat Orlicko-Třebovsko ve Všestarech.