LIVESPORT SUPERLIGA

Rozhodující byl pardubický uragán mezi 10. a 17. minutou, do tohoto úseku Sokoli vtěsnali pět gólů, tři z toho dali během šestašedesáti sekund! A to už byla pozice, se kterou se ve zbytku zápasu dalo pracovat. Domácí se nikam příliš nehnali a kontrolovali svůj náskok, soupeř se sice dostal ke střeleckému slovu, ovšem vývoj výrazněji nezdramatizoval. „Do utkání jsme šli s úplně jinak nastavenými hlavami než v předešlých kolech. Je i možné, že Ostrava to lehce podcenila. Určitě nám pomohly návraty hráčů do sestavy, po dlouhé době jsme byli kompletní. Začátek se nám fakt povedl, dali jsme góly v podstatě ze všeho, naopak soupeř se trochu trápili i díky fantasticky chytajícímu Halešovi,“ uvedl pardubický trenér Martin Zozulák.

Aby se však Pardubičtí neutápěli v euforii, vrátil je v dohrávce před televizními kamerami zpět na zem Liberec. Výsledek byl vizuálně totožný, jen osmička obdržených gólů byla tentokrát na kontě Sokolů, jež nabrali ztrátu ve druhé a třetí části. Sváteční vystoupení proti silnému Chodovu potom pardubické florbalisty vrátilo zpátky na zem definitivně, dvouciferné číslo na kontě inkasovaných branek svítilo na jejich kontě po dvou třetinách.

Sokolům náleží se šesti body průběžná dvanáctá příčka v superligové tabulce, o víkendu se představí na půdě pražských Black Angels.

9. kolo: Sokoli Pardubice – FBC ČPP Ostrava 8:4 (5:0, 2:2, 1:2). Branky: 10. a 33. Velc, 10. Rusin, 11. Žáček, 13. Kučera, 17. Šmíd, 34. Prix, 59. Pakosta – 33. Sládek, 37. Gál, 59. Chatrný, 59. Klimscha.

10. kolo: FBC Liberec – Sokoli Pardubice 8:4 (1:1, 4:2, 3:1). Branky: 17., 22. a 42. Valeš, 23., 36. a 46. Stránský, 38. a 60. Wiener – 7. Velc, 38. Šmíd, 40. Rusin, 52. Petr.

11. kolo: Sokoli Pardubice – Fat Pipe Florbal Chodov 2:13 (0:4, 1:6, 1:3). Branky: 25. Savický, 44. Šmíd – 11., 39. a 50. Majer, 7. a 29. Bauer, 21. a 34. Vávra, 22. a 29. Komárek, 4. Eremiáš, 5. Maxa, 42. Dufek, 55. Ondrušek.

Národní liga Východ

Ostuda. Jiným slovem se vystoupení svitavských fotbalistům v dalším kole východní skupiny národní ligy nedá nazvat. Aligátoři z Klobouků patří rovněž do spodní poloviny pořadí, ale tým FbK na jejich palubovce nesehrál ani roli důstojného sparingpartnera a s jediným bodem se nadále krčí na úplném chvostu této soutěže. Jenom v průběhu druhé třetiny dostali odevzdaní hosté deset (!) branek…

7. kolo: Fat Pipe Aligators Klobouky – FbK TJ Svitavy 17:4 (2:0, 10:3, 5:1). Branky: 21., 23., 32. a 54. Zbořil, 20. a 31. Konstant, 4. a 34. Kejík, 44. a 58. Veselý, 49. a 52. Zouhar, 27. Jedlička, 27. Fila, 32. Fila, 35. Chmela – 26. Vašák, 31. Prudil, 37. Říha, 47. Kovář.

Divize D

Florbalisté z Letohradu bodově dostihli vedoucí Brno, když si v okresním derby po vyrovnaném boji poradili s týmem FbK Orlicko-Třebovsko. Dařilo se také Vysokému Mýtu, které po přestřelce poskočilo na třetí pozici, Litomyšlští si poradili s kvalitním soupeřem z Jihlavy zásluhou výborné třetí třetiny a v jejich případě, jak se zdá, se také blýská na lepší výsledkové časy.

7. kolo: FbK Orlicko-Třebovsko – FBC Letohrad Orel Orlice 6:7 (2:3, 2:2, 2:2). Branky: 19., 24., 32. a 58. Horák, 20. a 44. Šmíd – 47. a 54. Jan Skalický, 8. Majvald, 16. Kubelka, 19. Doleček, 32. Jiří Skalický, 37. Pokorný. Florbal Litomyšl – Andone SK Jihlava 6:5 (1:3, 2:2, 3:0). Branky: 41. a 57. Lamplot, 6. Macek, 24. M. Háp, 30. O. Háp, 44. Nonn – 3. a 24. Beránek, 16. a 24. Vyskočil, 3. Horský. FTC Vysoké Mýto – Snipers Třebíč B 13:7 (3:3, 4:1, 6:3). Branky: 1., 20., 34., 48. a 55. Kobr, 18., 23. a 56. Koubek, 32. a 49. Lesák, 52. a 54. Unzeitig, 37. Pavlák – 10. a 43. Susa, 15. a 37. Pazderník, 12. Havelka, 42. Buchtela, 49. Procházka.