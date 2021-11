Ještě pevněji se tak usadili na chvostu pořadí.

Pokračovaly také další celostátní florbalové soutěže.

Naivita, trapnost

„V utkání jsme úplně shořeli, hráli jsme absolutně naivní florbal,“ nechápal v pozápasovém hodnocení představení svých svěřenců trenér Martin Zozulák. „Možná, že těch 13:2 je pro nás docela milosrdný výsledek, protože gólových šancí jsme soupeři nabídli ještě více. Byl to od nás špatný výkon,“ nehledal kouč výmluvy. „Takhle se nehraje důležitý zápas. Domácí přišli do utkání úplně jinak naladění a přejeli nás. Z naší strany to bylo trapné, odehrané bez jakéhokoli nasazení a důrazu,“ soukal ze sebe útočník Ivo Teichman.

Výše uvedená slova vystihují vše. Zápas, ve kterém se Sokoli chtěli odrazit ode dna, pro ně skončil naprostou pohromou. Krok s rivalem udrželi pouze v úvodní periodě, od té druhé se jejich hra rozsypala jak domeček z karet, inkasovali deset gólů v řadě, aniž by sami nějaký vstřelili.

Po šestnácti kolech jsou Pardubice poslední se sedmi body, s nejméně produktivním útokem superligy a druhou nejpropustnější defenzivou. Podobně bídně je na tom rovněž sedmibodová Česká Lípa. K dalšímu utkání zamíří Sokoli tento pátek na palubovku druhé Mladé Boleslavi, což věru není ideální soupeř na získání sebejistoty…

SUPERLIGA – 16. kolo: Panthers Otrokovice – Sokoli Pardubice 13:2 (3:2, 7:0, 3:0). Branky: 8., 12., 25., 32. a 39. Gašparík, 34., 37. a 44. Jurčík, 11. a 37. Vykopal, 38. Máček, 47. Ležatka, 51. Maťcha – 10. Teichman, 19. Rusin.

O jedné vlaštovce

Ve východní skupině Národní ligy se nadále trápí florbalisté FbK TJ Svitavy. Před týdnem na desátý pokus poprvé v soutěži vyhráli, jenže o vytoužený start vítězné série se pohříchu nejednalo. Nyní totiž podlehli Kopřivnici 3:6 a se čtyřmi body zůstávají beznadějně na dně tabulky. „Rozhodly dvě věci: pohyb a koncovka. Statickým útokem a střelbou do bloku se góly dávají špatně. Když máme střelu volnou, většinou ani netrefíme branku. V úvodní třetině byl vstup do zápasu dobrý, ale po prvním gólu jsme začali být hodně pasivní a přestali běhat. Tohle se přeneslo do druhé části a náš výkon se vůbec nezlepšil. Jedinými pozitivy byly tlak na konci zápasu, který nebyl vůbec špatný, a ubráněná oslabení,“ hodnotil vedoucí svitavského družstva Jakub Motl.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD – 11. kolo: FbK TJ Svitavy – FBC Vikings Kopřivnice 3:6 (1:1, 0:3, 2:2). Branky Svitav: Hynek, Sauer, Kužela.

Pozdní litomyšlský finiš

Pouze dva týmy z Pardubického kraje byly v uplynulém kole v akci, protože derby mezi Vysokým Mýtem a Letohradem bylo odloženo. Druhá regionální bitva přinesla úspěch pro tabulkově hůře umístěný celek. Tím bylo Orlicko-Třebovsko, které si rozhodující náskok vypravoval v prvních dvou třetinách. V té závěrečné litomyšlští florbalisté zapnuli, přiblížili se na rozdíl jediného gólu, ale přes veškerou snahu o vyrovnání to bylo z jejich strany všechno.

DIVIZE D – 10. kolo: FbK Orlicko-Třebovsko – Florbal Litomyšl 7:6 (4:2, 2:0, 1:4). Branky: Jurco 2, Šmíd 2, Vaněk, Langer, Kapoun – M. Háp 2, Štarman, Švec, O. Háp, Gregor.