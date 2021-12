Dva zápasy, šest bodů, to je bilance, jakou pardubičtí Sokoli hodně dlouho nepamatují. První třetina duelu proti favorizované Spartě byla opatrná, do té druhé ovšem domácí vletěli s obrovským odhodláním a v rozmezí tří minut nasázeli tři branky. Sparta však nepřijela zápas odevzdat, postupně se přiblížila na rozdíl jediného gólu, ale úsilí domácích hráčů slavilo úspěch a závěr zápasu patřil jim. „Celý tým utkání odmakal na sto procent, takhle si představujeme, že budeme hrát. Pocit z naší hry mám dobrý a myslím, že ho mají i kluci,“ vyjádřil se trenér Koubek.

Co s mančaftem udělá získané sebevědomí, to se ukázalo o dva dny později, kdy na Dašickou zavítaly Královské Vinohrady. Sokoli nedali soupeři žádnou šanci, ještě před polovinou hrací doby vedli 7:0 (!) a dokráčeli si pro další zasloužené vítězství. Hosty tím navíc odeslali na chvost tabulky. „Nejvíce si cením toho, že na klucích bylo vidět, že chtějí hrát, nebojí se hrát, zvedli jsme si hlavy i co se týče koncovky,“ byl spokojen staronový pardubický lodivod.

Jeho svěřenci se po šestibodovém zisku posunuli na průběžnou 12. pozici (13 bodů) a věří, že získanou pohodu si přenesou do nového roku. Nejbližší utkání na ně čeká v neděli 2. ledna, kdy od 17 hodin přivítají vedoucí celek tabulky Tatran Střešovice.

LIVESPORT SUPERLIGA: Sokoli Pardubice – Acema Sparta Praha 6:2 (0:0, 3:1, 3:1). Branky Pardubic: Kučera 2, Šmíd 2, Rusin, Teichman. Sokoli Pardubice – TJ Sokol Královské Vinohrady 9:4 (5:0, 2:0, 2:4). Branky Pardubic: Šmíd 2, Teichman 2, Černý 2, Kučera 2, Velc.

Sestava: Denemark (Haleš) – Kaluža, Petr, Pakosta, Kučera, Teichman, Nezval, Kohoutek, Slabý, Klein, Velc, Šmíd, Prix, Křinka, Petržela, Rusin, Smola, Černý.

Třetí perioda se nepovedla

Ani vánoční zápas nepoložil pod svitavský florbalový stromeček vytoužený dárek v podobě tříbodového zisku. Tým FbK tak do nového roku půjde coby obyvatel posledního místa ve východní skupině národní ligy. Výkon v utkání proti Rožnovu nepodali domácí florbalisté úplně špatný, zejména v úvodních dvou třetinách se druhému celku průběžné tabulky vyrovnali, jenže v té třetí se hrálo převážně podle rožnovských not. Svitavští sice v 57. minutě snížili na 3:4, jenže místo závěrečného náporu hned o sedmnáct sekund později znovu inkasovali a to byla definitivní rána do vazu. „Pro diváky to bylo určitě napínavé utkání až do konce. První třetina byla z naší strany klasicky vlažná, druhá výborná prakticky ve všech směrech. Nevím, co se stalo, ale třetí část byla od nás velmi chabá. Nejspíš odešla fyzička, ale všude jsme byli o dva kroky pozdě. Kdybych si ale odmyslel poslední část, nebyl to vůbec špatný zápas a jako outsideři jsme předvedli dobrý výkon,“ podivoval se vedoucí družstva Jakub Motl velkým výkyvům ve hře. Svitavy zůstávají na 12. příčce (7 bodů), následující vystoupení na ně čeká 8. ledna v Pelhřimově.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD: FbK TJ Svitavy – 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm 3:5 (0:2, 2:0, 1:3). Branky Svitav: Musil 2, Husák.

Litomyšl tone v potížích

Dobojováno pro kalendářní rok 2021 mají také účastníci divizní skupiny D. V nejhorší pozici se z krajského čtyřlístku ocitla Litomyšl, které se nečekaně namotala do existenčních problémů. Bod získaný v předvánočním klání s Blanskem je pro ni v její situaci zoufale málo. A to mohla dopadnou ještě hůře. Za stavu 3:4 dostala v závěru výhodu pětiminutové přesilovky, soupeř však i v oslabení přidal pátý gól. Naštěstí pro domácí se následně ujaly dvě střely Nonna ze střední vzdálenosti, další změnu skóre nepřinesl ani závěr základní doby ani prodloužení, v nájezdové loterii byli hosté přesnější. Orlicko-Třebovsko sice dostalo od poslední Třebíče ve druhé třetině sedm gólů, přesto se díky vítězství posunulo do klidnějších vod. Vysoké Mýto nezvládlo domácí souboj s Hradcem Králové, se čtrnácti obdrženými brankami se na bodový zisk dá těžko pomýšlet. A tak je na tom z krajských reprezentantů po čtrnácti kompletních kolech nejlépe Letohrad, byť v duelu s Jihlavou inkasoval vyrovnávací trefu půl minuty před koncem a musel vzít zavděk dvěma body. Aktuální umístění: 3. Letohrad (29), 5. Vysoké Mýto (27), 8. Orlicko-Třebovsko (19), 10. Litomyšl (14). Soutěž bude pokračovat o druhém lednovém víkendu.

DIVIZE D: FTC Vysoké Mýto – FBC Hradec Králové 8:14 (2:5, 2:3, 4:6). Branky Vysokého Mýta: Kobr 3, Unzeitig 2, Novák, Lesák, Pavlák. FbK Orlicko-Třebovsko – Snipers Třebíč B 12:10 (3:1, 3:7, 6:2). Branky Orlicko-Třebovska: Jurco 3, Šmíd 3, Minář 2, Pinkas 2, Kapoun, Horák. FBC Letohrad Orel Orlice – Andone SK Jihlava 6:5 PP (2:1, 2:0, 1:4 – 1:0). Branky Letohradu: Majvald 2, J. Skalický, Faltus, Marek, Novák. Florbal Litomyšl – FBK Atlas Blansko 5:6 PP (2:1, 0:1, 3:3 – 0:1). Branky Litomyšle: Nonn 2, M. Boštík, Štarman, M. Háp.