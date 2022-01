Bodoval totiž dokázali pouze litomyšlští florbalisté, kteří to potřebovali vzhledem ke své neradostné tabulkové situaci naprosto naléhavě, a to ještě ne naplno. Jinak stíhala porážka porážku.

Marnost nad marnost

Aligátoři z Klobouků neměli být pro svitavské florbalisty nepřekonatelnou překážkou, tím spíše po slibném výkonu z předešlého kola v Pelhřimově, jenže místo toho přišel další dokonalý zmar. Domácí se prakticky nedostali do zápasu, zkraje druhé třetiny nabrali čtyřgólové manko a v jejich současných silách nebylo s vývojem něco zásadního udělat. Po přestřelce v závěrečných minutách navíc utržili dvouciferný příděl. „Běhaví soupeři nám moc nesvědčí a opět se to potvrdilo. Nespočet individuálních chyb, které můžeme očekávat u elévů, soupeř nekompromisně trestal. Ne, že bychom s tím třeba něco udělali, spíš naopak uděláme chyb ještě víc… V národní lize je to nepřípustné,“ uvedl po utkání sedmnáctého kola vedoucí družstva Jakub Motl.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD: FbK TJ Svitavy – Fat Pipe Aligators Klobouky 3:10 (0:2, 1:4, 2:4). Branky Svitav: Husák, Hynek, Kužela.

Pořadí: 1. Troopers (45), 2. Rožnov pod Radhoštěm (37), 3. Třebíč (31), 4. Pelhřimov (30), 5. Kopřivnice (25), 6. Opava (24), 7. Klobouky (23), 8. MVIL Ostrava (23), 8. Hranice (21), 10. Horní Suchá (20), 11. Hluk (18), 12. Svitavy (9).

Další program: Horní Suchá – Svitavy (ne, 17:00).

Sedmnáct gólů ve třetí části

Florbalisté z Litomyšle nastupovali proti Všestarům s vědomím, že musí bodovat, a to se hraje vždycky těžko. A upřímně řečeno, po dvou třetinách hry (3:5) se úplně nezdálo, že by si měli vylepšit svoji bilanci. Když navíc ve třetí třetině po snížení na rozdíl jediné branky neudrželi nervy na uzdě a nabídli hostům několik přesilovek, vypadalo to s nimi hodně špatně. K jejich štěstí však protivník ke svým početním výhodám (mimo jiné skoro dvě minuty pět na tři) přistoupil hodně pasivně a staticky, takže domácí se ubránili a patnáct sekund před koncem vytáhl Karlík ty nejvíce horké kaštany z ohně. V prodloužení potom udeřil Tomáš Boštík a Litomyšl z málem ztraceného zápasu vyčarovala dva body. Tím se v pořadí trochu přiblížila konkurenci, ale její situace je stále složitá. Bez starostí rozhodně není ani Orlicko-Třebovsko, po domácí porážce s Jihlavou je před Litomyšlí jen o tři body. Divácky velmi zajímavý a pozoruhodný zápas byl k vidění ve Vysokém Mýtě. Domácí dali během úvodních dvou třetin jedinou branku, v poslední části deset (!), ale na odvrácení porážky jim to nestačilo, na to byl blanenský náskok příliš výrazný. Nicméně skóre závěrečné periody 10:7, to je věc málokdy vídaná. Dvoucifernou porážku utrpěl také Letohrad, nad jehož síly byl brněnský celek celek tabulky.

DIVIZE D: Florbal Litomyšl – FBŠ Všestary 6:5 PP (2:3, 1:2, 2:0 – 1:0). Branky Litomyšle: Karlík 2, Nonn, M. Boštík, Lamplot, T. Boštík. Hornets Brno FBC ZŠ Horní – FBC Letohrad Orel Orlice 11:2 (3:1, 2:0, 6:1). Branky Letohradu: Marek, Faltus. FTC Vysoké Mýto – FBK Atlas Blansko 11:15 (1:3, 0:5, 10:7). Branky Vysokého Mýta: Kobr 2, Knypl 2, Koubek 2, Poláček, Sháněl, Vaňásek, Lesák. FbK Orlicko-Třebovsko – Andone SK Jihlava 4:6 (1:2, 2:2, 1:2). Branky: Langer 2, Šmíd 2.

Pořadí: 1. Hornets Brno (40), 2. Mohelnice (36), 3. Hradec Králové (30), 4. Letohrad (29), 5. Blansko (29), 6. Vysoké Mýto (27), 7. Jihlava (23), 8. Všestary (20), 9. Orlicko-Třebovsko (19), 10. Litomyšl (16), 11. Žďár nad Sázavou (12), 12. Třebíč B (4).

Další program: Jihlava – Litomyšl (so, 18:00), Třebíč B – Vysoké Mýto (ne, 17:00), Letohrad – Orlicko-Třebovsko (ne, 18:00).