Prvními zápasy odstartovaly republikové soutěže florbalistů a florbalistek. Kromě superligových pardubických Sokolů nacházíme letos zastoupení Pardubického kraje tradičně v divizi mužů, tedy čtvrté nejvyšší tuzemské třídě, a po dlouhé době svitavskou zásluhou v ženské první lize. Všichni krajští zástupci mají za sebou úvodní více či méně úspěšná vystoupení.

Litomyšlští florbalisté po vítězném vstupu do sezony ve Žďáru nad Sázavou. | Foto: Florbal Litomyšl

Divizní boje odpálilo kromě jiného orlické okresní derby, které se před pěknou diváckou kulisou stalo kořistí vysokomýtskou florbalistů, a to zásluhou vydařené závěrečné části v jejich podání. V těchto fázích zlomili zlomili hráči FTC odpor rivala z Letohradu. „Rozhodující byla třetí třetina, kdy jsme byli trpělivější a klidnější v zakončení. Na začátek sezony to nebyl lehký zápas, ukázal nám, na čem máme do budoucna pracovat,“ hodnotil jejich vedoucí Aleš Dejdar. „Bojovný a emotivní zápas, kde rozhodovaly detaily a úspěšnější byl soupeř,“ reagoval kouč Letohradu Petr Adamec.

Litomyšlští florbalisté chtějí v novém ročníku navázat na předchozí zdařilou sezonu, kdy si zahráli play up o postup do Národní ligy. Sice neúspěšně, ale co není, může být… Úvod jim vyšel, po vlažném vstupu do zápasu ve Žďáru nad Sázavou protivníka postupem času jasně přehráli. „Totálně jsme zaspali první třetinu, která byla z naší strany velmi nepovedená. Od druhé části se naše hra zlepšovala a vycházelo nám to, co jsme si řekli. Jsem rád, že se prosadili noví hráči,“ okomentoval premiéru trenér Tomáš Doubek.

Nohy běžely úplně samy... Úspěch triatlonisty Marka na africké půdě

Nejhůře dopadl start pro Orlicko-Třebovsko, z Třebíče se vrátilo s vysokou porážkou. „První zápas a hned s těžkým soupeřem z loňské Národní ligy. V první třetině jsme byli lepším týmem, ale na kolena nás srazilo obrovské množství neproměněných šancí. To musíme jednoznačně do dalších zápasů zlepšit. Slepené góly v druhé třetině dostaly soupeře do komfortního náskoku, který si potom nenechal vzít,“ vyjádřil se trenér Petr Stolín.

Divizní skupinu D hraje tradičně dvanáct družstev dvoukolově každý s každým a jejich motivaci zvyšuje skutečnost, že se navýšil počet postupujících do play up. Nadstavbová část bude nově tříkolová a zahraje si ji celkem 27 celků z pěti divizí, tedy vždy pět nejvýše umístěných a dva nejlepší týmy ze šestých míst.

DIVIZE MUŽI – SKUPINA D – 1. KOLO: Snipers Třebíč – FbK Orlicko-Třebovsko 9:3 (0:0, 3:0, 6:3). Branky Orlicka-Třebovska: Jurco, Rozlívka, Stolín. Hippos Žďár nad Sázavou – Florbal Litomyšl 8:4 (1:0, 0:4, 3:4). Branky Litomyšle: T. Boštík, Holásek, M. Háp, Lamplot, Nykl, Pakosta, Stuchlík, vlastní (Dvořák). FTC Vysoké Mýto – FBC Letohrad Orel Orlice 7:4 (2:2, 1:1, 4:1). Branky: V. Novák 3, Novotný, Pavlák, Rašek, Unzeitig – Derka, Faltus, M. Novák, Skalický.

Další výsledky: Havlíčkův Brod – Dobruška 4:7, Všestary – Hornets Brno 4:7, Jihlava – Hradec Králové B 5:3.

Premiéra svitavských florbalistek ve východní skupině druhé nejvyšší české soutěže byla nakonec hodně smolná, protože v severomoravské Horní Suché sahaly po bodovém zisku a teprve nešťastná obdržená branka v čase 56:45 jim ho sebrala. Prezentovaly se však sympatickým výkonem a pokud ho dokážou v dalších kolech zopakovat, nebudou na body čekat dlouho.

PODÍVEJTE SE: Velkou cenu Litomyšle rozhodly setiny. Králem Suché je Příhoda

1. LIGA ŽENY – SKUPINA VÝCHOD– 1. KOLO: FBK Horní Suchá – FbK TJ Svitavy 5:4 (0:1, 3:0, 2:3). Branky Svitav: Jirčíková, Machová, Klára Minářová, Kristýna Minářová.