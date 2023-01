Jihomoravané se také pohybují v popředí tabulky, leč jakožto B tým nemají právo postupu do play up. Do Litomyšle zavítali pouze s osmi muži do pole, přesto domácím poměrně dlouho trvalo, než se výrazněji prosadili. „Splnili jsme povinnost a tři body zůstaly doma. Utkání bylo těžké, hráli jsme pořád do plných a soupeř hrozil z brejků,“ hodnotil asistent trenéra Martin Klejch.

Sekvence ze zápasu:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Aktuální situace na čele divize D: 1. Blansko (53 bodů), 2. Litomyšl (41), 3. Mohelnice (40), 4. Znojmo (37, bez práva na postup), 5. Jihlava (37). Play up hraje celkem 16 družstev z pěti divizních skupin (první tři z každé skupiny a tým z nejlepší bilancí ze čtvrtých míst).

Okresnímu derby mezi domácím Orlickem-Třebovskem a Vysokým Mýtem nechybělo nic, co k florbalu patří. A to hlavně výjimečné individuální výkony na obou stranách. Domácí Jan Horák a Vojtěch Šmíd a hostující Adam Kobr zaznamenali čtyři góly! Tomáš Langer dal jediný, ale měl hodnotu dvou bodů, neboť rozsekl drama v prodloužení. „Skvělé utkání, které mělo všechno. Přetahovanou o skóre, spoustu gólů, hromadu emocí. Ukázali jsme obrovskou morální sílu. Děkujeme fanouškům, zejména fantastickému kotli. Pro nás jsou to extrémně důležité dva body,“ uvedl asistent domácího trenéra Petr Stolín. „Viděli jsme parádní utkání, rychlé a tvrdé z obou stran. Soupeř byl šťastnější. Pro nás to byla skvělá generálka na derby příští týden,“ vyhlíží vysokomýtský vedoucí Jindřich Večeře tradiční souboj s Litomyšlí v následujícím dějství.

Divizní existence svitavských florbalistů visí na stále tenčím vlásku a ani duel proti Jihlavě optimismus do tamních řad nevnesl. Ani nemohl, protože i když domácím nelze vyčítat nedostatek snahy, tak s jedním vstřeleným gólem se uspět nedá. „Jihlavští předvedli svoje kvality. Ve většině soubojů byli první, odražené balónky končily u nich, i hru tělem měli lepší oproti nám. V první části jsme dostali nešťastné góly a naší střeleckou impotencí se nám nepovedlo zápas zdramatizovat,“ vyjádřil se vedoucí týmu Jakub Motl.

Ani Letohrad si v boji o záchranu nepomohl, proti suverénně vedoucímu Blansku se to ale snad ani nečekalo. „Utkání bylo herně vyrovnané až do začátku třetí třetiny. Bohužel se pak soupeř utrhl a udělal si rozhodující náskok. Naše hra nevypadala špatně a až nás jednou navštíví štěstí v zakončení, tak to bude pozitivní euforie jako po výsledku prezidentských voleb,“ pousmál se trenér Petr Adamec.

Protože z divizí padá čtrnáct družstev (poslední dvě z každé skupiny a čtyři nejhorší z desátých míst), je v těchto vodách pořád namočena pětice: Orlicko-Třebovsko (20 bodů), Letohrad (17), Svitavy (13), Světlá (10) a Skuteč (9).

DIVIZE D: 19. KOLO: FBC Letohrad Orel Orlice – FBK Atlas Blansko 3:9 (0:2, 2:3, 1:4). Branky Letohradu: Faltus, Majvald, Kubelka. FbK Orlicko-Třebovsko – FTC Vysoké Mýto 9:8 PP (4:3, 1:3, 3:2 – 1:0). Branky: Horák 4, Šmíd 4, Langer – Kobr 4, Lesák, Pavlák, Cifra, Knypl. Florbal Litomyšl – TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 7:2 (1:0, 3:2, 3:0). Branky Litomyšle: Štarman 2, Kaluža, Nonn, Švec, Gregor, T. Boštík. FbK TJ Svitavy – Andone SK Jihlava 1:5 (0:2, 0:0, 1:3). Branka Svitav: Mach. Hornets Brno ZŠ Horní – FBC Skuteč 12:7 (5:1, 2:3, 5:3). Branky Skutče: Maňour 3, Prášek, Krátký, Vařejčko, Hurych.

Další výsledek: Mohelnice – Světlá nad Sázavou 11:4.

Pořadí:

1. FBK Atlas Blansko (19 utkání/53 bodů), 2. Florbal Litomyšl (19/41), 3. FBC Mohelnice (19/40), 4. TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 (17/37), 5. Andone SK Jihlava (19/37), 6. Hornets Brno ZŠ Horní (19/32), 7. FTC Vysoké Mýto (18/27), 8. FbK Orlicko-Třebovsko (18/20), 9. FBC Letohrad Orel Orlice (19/17), 10. FbK TJ Svitavy (19/13), 11. Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou (19/10), 12. FbC Skuteč (19/9).

Další program (4. – 5. února):

Jihlava – Orlicko-Třebovsko (so, 18.00), Skuteč – Svitavy (so, 19.00), Vysoké Mýto – Litomyšl (so, 19.30), Hornets Brno – Letohrad (ne, 18.00).