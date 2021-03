Z první ligy, národní ligy a divize se nebude postupovat ani sestupovat, což má dopad také na nejvyšší soutěž. Ani z ní se nebude padat, takže svého smyslu pozbývají obě série play down, ty po dohodě s kluby nebudou ani rozehrány.

Soupeřem Pardubic v prvním kole play down měli být Panteři z Otrokovic. Protože však do superligy z nižší soutěže nikdo nepostoupí, tak je z logických důvodů zbytečné bojovat o záchranu. Pro Sokoly to znamená, že po komplikované sezoně poznamenané opakovanými karanténami končí na jedenáctém místě.

Sezona předčasně končí také pro další krajské zástupce na celostátní úrovni: FbK TJ Svitavy v národní lize a divizní týmy Florbal Litomyšl, FBC Letohrad Orel Orlice, FbK Orlicko-Třebovsko a FTC Vysoké Mýto. V sezona stačily do začátku října odehrát nejvýše pět zápasů.

V případě, že se během dubna a května restrikce uvolní, bude možné v jednotlivých soutěžích odehrát naplánovaná utkání nebo turnaje, ale bude to jen v případě zájmu klubů na dobrovolné nepovinné bázi.