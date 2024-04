Neuvěřitelný průběh má série třetího kola play up divizní soutěže florbalistů mezi Litomyšlí a Kadaní. Tým ze Smetanova města ve čtvrtém utkání sahal po třetím vítězství a vytouženém postupu do Národní ligy, jenže o něj doslova šíleným způsobem přišel! Florbal se totiž nehraje 59 minut a 39 vteřin… Ve zbývajícím čase hosté ztratili vedení 7:5 (!!) a místo euforie zavládlo v jejich řadách zděšení. Tím větší, že výsledková pohroma byla dokonána v prodloužení a na Velikonoční pondělí se v městské sportovní hale bude hrát pátý rozhodující duel (17.00).

Kdo s koho. Rozhodující páté utkání uvidí Litomyšl v pondělí 1. dubna od 17 hodin. | Foto: Florbal Litomyšl

Za stavu 1:1 se série stěhovala do okresu Chomutov a litomyšlští florbalisté chtěli zopakovat to, co se jim povedlo v předchozí sérii proti Bílovci, tedy vyhrát na palubovce rivala oba zápasy.

A věru, že od toho nebyli vůbec daleko. Ba naopak, velmi blízko. Tak blízko, že blíže to snad ani nešlo.

Jenže…

Ale po pořádku. Páteční zápas pro sebe Litomyšlští rozhodli dobrým nástupem a za pomoci třígólového náskoku, který si vypracovali v průběhu první třetiny. Kati se v dalším průběhu přiblížili na kontakt, ale hosté si tentokrát s koncovkou poradili mnohem lépe než ve druhém utkání doma. Po zásahu z hole Smoly v 53. minutě na 2:4 další komplikace nepřipustili a odemkli tím druhý ze tří zámků na vratech označených Národní liga.

Sobota 30. března se měla stát tím dnem, který završí celosezonní úsilí svěřenců trenéra Tomáše Doubka a dá jim postupové razítko.

Zpočátku tomu tedy nic nenasvědčovalo, Kati vedli brzy 3:0. Litomyšli se povedlo vyrovnat na 3:3, potom to bylo 4:4 a 5:5, bojovalo se o každý centimetr hřiště s ohromným nasazením.

Až přišly poslední minuty, o kterých se bude vyprávět za dlouhých zimních večerů v domácnostech kadaňských a litomyšlských florbalistů.

U jedněch to bude pohádka, u druhých horor.

V čase 54:30 skóruje Macek a Litomyšl vede 6:5.

58:41, Pakosta využívá přesilovou hru a všichni v hale si myslí, že je rozhodnuto, Litomyšl vede 7:5.

Do konce chybí 79 sekund, tohle si přece zkušený tým hostů musí pohlídat.

A stejné skóre svítí na ukazateli ještě v okamžiku, kdy se na tabuli rozsvítí čísla 59:39. Tohle už se nedá ztratit, v hlavách litomyšlských florbalistů bouchá pomyslné šampaňské…

Ale ouha. 59:40 a Šebek křísí kadaňské naděje.

A ten největší šok přichází vzápětí. 59:50 a Kulík vyrovnává.

Čtyři stovky diváků v hledišti kadaňského sportovního stánku šílí, scénář jako od Hitchcocka a hosté jak v Jiříkově vidění.

Měli slavit a místo toho se jde do prodloužení.

Nastavení snad vzhledem k nastalé situaci ani nemohlo skončit jinak než tím, že ho v čase 66:17 rozsekl kadaňský střelec Kulík.

A to je konec tohoto příběhu. Prozatímní konec, ten definitivní nastane v pondělí v podvečer.

Jak se však litomyšlský mančaft psychický srovná s tím, že tak nepochopitelně prohrál doslova vyhraný zápas, to je ve hvězdách.

Nezbývá než věřit, že ukáže svoji sílu.

Tak jako ji ukázal mnohokrát v tomto ročníku.

DIVIZE – PLAY UP

3. ZÁPAS: FBC DDM Kati Kadaň – Florbal Litomyšl 3:5 (0:3, 1:0, 2:2). Branky: Lenke, Muchna, Prokop – Smola 2, Kulhavý, Lamplot, Černý.

4. ZÁPAS: FBC DDM Kati Kadaň – Florbal Litomyšl 8:7 PP (3:2, 1:2, 3:3 – 1:0). Branky: Kolitsch 3, Kulík 2, Jäschke, Prokop, Šebek – Pakosta, Macek, T. Novák, Petr, Stuchlík, Švec.

Stav série: 2:2.

Rozhodující páté utkání bude v litomyšlské městské sportovní hale rozehráno v pondělí 1. dubna v 17 hodin.