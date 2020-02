Jaké to má na jejich vrub důsledky? Jednoduché! Před posledním kolem východní skupiny Národní ligy vypadli z osmičky pro play off.

Na pláč je ovšem ještě čas, protože pořád si mohou top osmičku zajistit. A dokonce to mají, jak se ve sportu říká, ve svých rukou, jelikož v derniéře základní části hostí doma Klobouky mající aktuálně na kontě o dva body více. Stačí tedy „maličkost“ – konkurenta porazit po šedesáti minutách.

Na severu Moravy skórovali jako první, ovšem bylo to současně naposledy v zápase, co se dostali do vedení. Soupeř postupně obrátil vývoj, v 51. minutě zvyšoval na 3:1 a se Svitavami to vypadalo bledě. Hosté se však nevzdali a po kontaktním zásahu Sauera vyvinuli obrovskou snahu o vyrovnání. Obrovskou, ale jalovou, protože i když se do pozic, které po góly volaly, dostali, tak síťku nerozvlnili. A to ani v závěrečné minutě, kdy to zkoušeli bez gólmana a po vyloučení na straně domácích v šesti proti čtyřem.

O vzrušení se postarala kontroverzní situace, která se udála v čase 50:47. Domácí Kopia nabral míček na čepel a zpoza branky jej freestylovým způsobem zasunul do svitavské branky. Rozhodčí „gól“ uznal. Po tomto verdiktu sudího následovala emotivní debata, zda vůbec padl „gól“. To, že míček skončil ve svitavské bráně, nikdo nerozporoval. Problém Svitavští viděli v tom, že míček nepřešel brankovou čáru, poněvadž brána byla posunuta směrem dopředu. Svitavský celek se cítil tímto rozhodnutím arbitra poškozen a to proto, že inkriminovanou situaci viděl odlišně. Rozhodčí si stáli za svým rozhodnutím, takže Horní Suchá vedla 3:1.

…z komentáře FbK TJ Svitavy ke třetímu obdrženému gólu

„Náš nástup byl na rozdíl od většiny ostatních zápasů tentokrát velmi dobrý. Bohužel náskok, co jsme díky tomu získali, se nám nepodařilo udržet,“ mrzelo svitavského kouče Jiřího Beneše.



Utkání pravdy proti Aligátorům z Klobouků bude ve svitavské sportovní hale Na Střelnici rozehráno v sobotu 29. února ve 20 hodin.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD, 21. kolo:

FbK Horní Suchá – FbK TJ Svitavy 3:2

Fakta – branky: 25. Třinecký (Mrózek), 35. Kopia (Třinecký), 51. Kopia – 14. Hynek (Kužela), 54. Sauer (Hynek).

Třetiny: 0:1, 2:0, 1:1.

Svitavy: Skácelík – Zach, Kulhavý, Beneš, Kužela, Maleček – Říha, Doseděl, Pakosta, Prudil, Sauer, Brýdl, Hynek, Vašák, Motl, Pešl.



Pořadí: 9. Svitavy (26).