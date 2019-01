Svitavy, Litomyšl – Poslední kolo zakončilo druholigovou florbalovou sezonu 2010/2011.

Nováček druhé ligy z Litomyšle letos zaujal produktivním útokem i děravou obranou. | Foto: Petr Šilar

Pro zástupce našeho regionu byla úspěšná. Svitavský celek neskončil na vysněné „bedně“, ale čtvrté místo si vzít nenechal. Nováček z Litomyšle si po výhře v Hradci Králové zajistil výbornou šestou pozici.

FBC Innebandytos Hradec Králové – FbK Svitavy 8:2 (3:2, 2:0, 3:0). Góly: Richter, Říha.

Nepohledné a neflorbalové utkání, které nestačili ukočírovat ani rozhodčí, přineslo na obou stranách řadu sporných momentů. Po vyrovnané první části kraloval v dalších fázích Hradec a kvůli nedisciplinovanosti hostů skóre narůstalo.

„Největší slabinou byla nekoncentrovanost a neproměňování vyložených šancí, i do prázdné brány,“ sdělil vedoucí mužstva Marek Vomočil.

1. FbK ExpressGlass Tábor – FBC Peaksport Litomyšl 7:3 (0:0, 4:2, 3:1). Góly: Blatný, T. Jakubík, Stříteský.

Domácí drželi míček na hokejkách a vyčkávali na šance, zato Litomyšl se snažila pečlivě bránit a vyrážet do protiútoků. Tato taktika se dařila velmi dobře, i proto skončila první třetina bez branek.

Ve druhé části se tempo zápasu zvýšilo, hosté se dostávali pod tlak, z čehož pramenily i šance a góly. „Nebyli jsme už tak soustředění a otevírali hru, čehož soupeř využil. I přesto jsme drželi krok,“ popsal hrající trenér Ladislav Štancl.

Peaksportu se podařilo snížit na 4:3 a hnal se i za vyrovnáním, to však domácí nepřipustili. „Vidina bodu nás hnala dopředu, ale projevil se nižší počet hráčů v sestavě a docházely síly. Výsledek nás mrzí, ale Tábor byl po celý zápas lepší,“ uznal Ladislav Štancl.

1. FbK ExpressGlass Tábor – FbK Svitavy 4:5 (3:0, 1:3, 0:2). Góly: Doseděl 2, Brýdl, Musil, Hynek.

Domácím vyšel nástup a diváci byli v první třetině svědky tří branek. Tábor předváděl typický nátlakový florbal, ze kterého však v dalších částech postupně upouštěl a Svitavy se začaly více prosazovat.

Postupně snížily na rozdíl jedné branky a v poslední fázi utkání dokonaly obrat, když si vítěznou branku a poslední gól svitavského mužstva v sezoně připsal Tomáš Hynek.

„Chtěli jsme hrát styl beton – brejk, ale tak úplně nám to ze začátku nevyšlo, proto jsme se v průběhu utkání rozhodli pro otevřenou hru. Hodně nás podržel Jirka Skácelík, který po několika smolných gólech, předváděl jisté zákroky. Za výhru jsme nesmírně rádi,“ ocenil obrat v utkání a výkon brankáře kapitán Petr Čáp.

Sestava Svitav: Skácelík – Říha, Holas, Čáp, Šivák – Musil, Prudil, Richter, Vomočil, Hynek, Brýdl, Plch, Doseděl.

FBC Innedandytos Hradec Králové – FBC Peaksport Litomyšl 3:12 (2:5, 1:1, 0:6). Góly: Joch 4, T. Jakubík 2, Hrdina 2, Bouška, Stříteský, Štancl, V. Jakubík.

Litomyšli se od úvodu utkání dařilo nepouštět protivníka do šancí. Hradec nevěděl, co proti defenzivě Peaksportu hrát. Sice dvakrát vedl, jenže hosté pokaždé vyrovnali a do konce třetiny přidali další tři trefy.

„Bylo to velmi důležité, dokázali jsme otočit nepříznivý stav a dokázali si, že můžeme hrát vyrovnaný zápas,“ chválil si Štancl. Druhá třetina se nesla v podobném duchu jako první, jenom gólů bylo méně. „Bylo znát, že zápas dostal jiné obrátky, domácí byli stále aktivnější a místy se bohužel uchylovali až k zákeřným zákrokům. My jsme se ale nenechali vyvést z koncentrace,“ uvedl hrající kouč Litomyšle.

V poslední třetině pokračovali Litomyšlští v trpělivé hře, soupeře k ničemu nepustili a protože sami byli střelecky při chuti, nasázeli nakonec tucet branek, což by asi nikdo netipoval.

„Jsem moc rád, že jsme sezónu uzavřeli právě takto. Je to důkazem, že je za námi úspěšná tvrdá práce. V polovině soutěže nás většina pasovala na sestupujícího a nakonec jsme se dostali na výborné šesté místo. Děkuji všem hráčům, kteří dělali vše pro to, aby se v příštím roce v Litomyšli hrála druhá liga. Určitě se nemáme za co stydět,“ dodal Štancl.

Sestava Litomyšle: Řezníček, Bártek – Štancl, Bouška, Blatný, Hubinka – V. Jakubík, Maloch, T. Jakubík, Hrdina, Joch, Stříteský.

Další výsledky – 21. – 22. kolo: Snipers Třebíč – SK JeMoBu 15:5 a FBŠ Jihlava 13:2, TJ OA Třebíč – FBŠ Jihlava 13:7 a SK JeMoBu 7:5, Orel Rtyně – FbK Orlicko–Třebovsko 11:7 a FBC Letohrad 12:3, FTS Florbal Náchod – FBC Letohrad 13:6 a FbK Orlicko–Třebovsko 16:4.

Konečné pořadí: 1. Náchod (61 bodů), 2. Snipers Třebíč (52), 3. Tábor (47), 4. Svitavy (42), 5. Hradec Králové (37), 6. Litomyšl (30), 7. Jihlava (28), 8. Rtyně (24), 9. SK JeMoBu (23), 10. TJ OA Třebíč (20), 11. Letohrad (18), 12. Orlicko-Třebovsko (14).

(mv, lš, rh)