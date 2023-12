/VIDEO/ Patnácté a v tomto kalendářním roce poslední dějství florbalové divize nabídlo dvě zajímavá regionální derby. Obě přinesla shodné výsledky 6:4, ovšem zatímco v případě výhry vedoucí Litomyšle nad Letohradem se jednalo o více méně očekávaný počin, tak úspěch Orlicka-Třebovska v souboji s Vysokým Mýtem, které hrálo v minulých týdnech ve velmi dobré formě, je nutno označit za překvapení.

Florbal Litomyšl vs. FBC Letohrad Orel Orlice. | Video: Radek Halva

Litomyšlští florbalisté mají za sebou nejlepší podzim za dobu svého divizního působení. Šestibodový náskok na čele tabulky jim dává skvělou výchozí pozici do novoročního pokračování, ve kterém budou usilovat o udržení vedoucího umístění a výhodnější nasazení do play up (vítěz skupiny bude mít v prvním kole volný postup). Celkem si vyřazovací část zahraje pět, případně šest týmů (podle porovnání s dalšími skupinami), takže vzhledem k vyrovnanosti soutěže se dají čekat bitvy na ostří nože.

Výhra lídra nad Letohradem se před 150 fanoušky nerodila vůbec jednoduše, ještě šest minut před koncem to bylo jenom o branku (4:3) a teprve potom si domácí výsledek pojistili. „Jsem rád, že po dvou prohraných zápasech jsme odehráli vskutku dobrý zápas a zvítězili,“ radoval se litomyšlský trenér Tomáš Doubek. Ani jeho protějšek Petr Adamec ovšem neviděl výkon svých svěřenců nikterak v černém. „Bylo to od nás výborné odmakané utkání a prohru zapříčinila pouze naše slabší produktivita. Mrzí mě zranění dvou našich hráčů, věřím, že budou oba brzy v pořádku.“

Branka Maxima Kubelky (FBC Letohrad Orel Orlice):

Zdroj: Radek Halva

Vysoké Mýto si v předešlých kolech vyšláplo na první a druhý celek tabulky, na palubovce desátého však narazilo. Znovu se ukázalo, jak jsou taková derby nevyzpytatelná. V kulise 125 diváků měl duel náboj a zápletku do posledních sekund. Ještě v polovině hrací doby na tom byli lépe hosté (2:3), zkraje třetí třetiny (4:4) bylo pořád všechno otevřené. Potom se ovšem gólově prosazovali pouze domácí hráči, do vedení je poslal Vojtěch Šmíd a když následně Tomáš Langer zkompletoval hattrick, bylo rozhodnuto o jejich cenném vítězství. „Šli jsme si jasně za cílem plného bodového zisku. Utkání bylo vyrovnané, ale náš chtíč byl silnější. Pochvala patří celému týmu za skvělý výkon,“ uvedl kouč Martin Šmíd. „Naše střelecká nemohoucnost a domácí gólman rozhodli zápas,“ konstatoval vedoucí družstva FTC Aleš Dejdar.

DIVIZE – skupina D:

15. KOLO: Florbal Litomyšl – FBC Letohrad Orel Orlice 6:4 (3:2, 0:0, 3:2). Branky: Macek 2, Pakosta, Smola, Holásek, Gregor – Kubelka 3, M. Novák. FbK Orlicko-Třebovsko – FTC Vysoké Mýto 6:4 (1:2, 3:1, 2:1). Branky: Langer 3, Minář, J. Šmíd, V. Šmíd – V. Novák 2, Rašek, Unzeitig.

Další výsledky:

Brno – Dobruška 5:4 (SN), Jihlava – Havlíčkův Brod 7:8 (PP), Třebíč – Všestary 6:8, Hradec Králové B – Žďár nad Sázavou 4:8.

Pořadí:

1. Florbal Litomyšl (36), 2. Hornets Brno ZŠ Horní (30), 3. Hippos Žďár nad Sázavou (29), 4. Andone SK Jihlava (27), 5. FBC Letohrad Orel Orlice (26), 6. FTC Vysoké Mýto (24), 7. FBŠ Všestary (24), 8. TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons (20), 9. FBC Dobruška (20), 10. FbK Orlicko-Třebovsko (15), 11. FbC Hradec Králové B (11), 12. Snipers Třebíč (8).

Příští program:

16. kolo, sobota 6. ledna: Letohrad – Orlicko-Třebovsko (17.00, SH Rokytnice v Orlických horách), Dobruška – Litomyšl (18.00), Vysoké Mýto – Jihlava (19.30).