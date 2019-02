Svitavy – Jak bylo slibováno, tak se stalo. Oba domácí zápasy čtvrtfinále play off první ligy provázela ve sportovní hale Na Střelnici fantastická atmosféra.

V sobotním klání překonaly Svitavy svůj prosincový divácký rekord. Báječných 628 příznivců vidělo bojovný florbal, v němž byli šťastnější kladenští hráči. Zato o den později se necelá pětistovka fanoušků radovala z cenné výhry domácího celku a vyrovnání čtvrtfinále.

Byla to jeho vůbec první výhra v play off za tříleté působení v lize.

Velkým pozitivem byli svitavští diváci a neskutečná kulisa, kterou dokázali společně s fanklubem vytvořit. „Florbal má v jejich srdcích svoje místo. Sobotní utkání se i v konkurenci play off superligy stalo nejnavštěvovanějším zápasem, což je vizitka jednak dobře odvedené práce a jednak toho, že jsme se pro tento víkend stali sportem číslo jedna. Duel si užili jak hráči, trenéři, pořadatelé, tak i diváci, rodiny a děti, které odcházely pomalované s klubovými barvami na obličeji," uvedl Marek Vomočil z FbK Svitavy.

Hala se stala skutečnou svitavskou arénou, když ji organizátoři nechali vyzdobit klubovými červenočernými pruhy látky. V neděli navíc florbalisty na hřiště doprovodili kromě vlajkonoše rovněž děti z klubu.

Svitavy – Kladno 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Ze začátku byl k vidění opatrný florbal, ve kterém ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. Kladno však překlopilo vývoj ve svůj prospěch a vedlo 2:1. Svitavští prakticky po celý zápas dotahovali náskok soupeře, který byl velmi dobře připraven na fyzicky náročný styl domácích. Po bezgólové druhé třetině Kanonýři odskočili do výraznějšího náskoku a ten už nepustili.

Více než šest stovek diváků se během zápasu chytalo nejméně pětkrát za hlavu, a to pokaždé, když domácí nastřelili ve výhodné pozici tyčku nebo nedokázali usměrnit balónek do poloprázdné brány. S konečným výsledkem nenadělala nic ani power play Svitav.

„Jak se dalo čekat, jednalo se o vyrovnaný a velmi bojovný zápas. Soupeř prokázal svoje zkušenosti s play off. My jsme se s tím bohužel prali a nedokázali se přizpůsobit. Kladno prohlašovalo, že se nám musí vyrovnat v týmovém pojetí hry a bojovnosti. Bohužel se nám nevyrovnalo, ale předčilo nás," uznal svitavský kouč Ladislav Štancl.

Branky: 6. Nonn (Zach), 51. Richter (Nonn) – 5. Leipner (Míka), 18. Prošek (Louvar), 45. Pertlík (Nushart), 55. Přívara (Klápa). Rozhodčí: K. Sojka – T. Sojka. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 628. Střely: 23:27.

Svitavy – Kladno 6:4 (1:2, 3:0, 2:2)

Úvodní třetina se odehrála v podobném duchu jako předchozí den. Kladno šlo ve 2. minutě do vedení, ale vzápětí se prosadil domácí Kolena. Načež kontroval Klápa a do kabin se šlo znovu za stavu 1:2. Prostřední část byla nejlepší pasáží, jakou se svěřenci Ladislava Štancla a Romana Kalhause o víkendu prezentovali. Dokázali vstřelit tři rychlé góly v rozmezí čtyř minut a zasadili Kladnu tvrdý direkt, z něhož se nevzpamatovalo.

Obrana Svitav se ve třetí části sice dostávala pod velký tlak, ale pětičlenná formace na hřišti přesto ještě dvakrát udeřila a tím neustále držela bezpečný náskok. Svitavští se radovali z historického vítězství v play off a zároveň se přesvědčili, že fanoušky vybraný rival z Kladna je doopravdy tvrdým oříškem a v zápasech s ním není o vypjaté momenty nouze.

„První třetina byla okopírovaná ze soboty, takže jsme rádi, že jsme dokázali zápas otočit a sérii vyrovnat. Máme týden na to zregenerovat síly a důkladně se připravit na dva těžké venkovní zápasy. Máme sice nejlepší fanoušky, kteří nás hnali za výhrou, ale uděláme vše pro to, abychom před nimi doma již čtvrtfinále nehráli a naopak jim přivezli semifinále," poznamenal trenér Štancl.

Jeho protějšek z kladenské lavičky Jan Buk kvitoval výtečnou atmosféru, která doprovázela oba zápasy, a současně litoval výpadku v průběhu druhé třetiny druhého utkání, který stál Kanonýry lepší výsledek.

Branky: 4. Kolena (Nonn), 24. König, 27. Zach (Richter), 28. Doseděl (König), 42. Zach (Richter), 51. Šmarda (Kolena) – 2. Louvar (Slivka), 10. Klápa (Nushart), 43. Holčák (Přívara), 53. Nushart (Přívara). Rozhodčí: J. Filipčík – O. Filipčík. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 472. Střely: 36:41.

FbK Svitavy: Skácelík – Jedlička, Říha, Nonn, Zach, Kalhaus, Doseděl, Šivák – Kolena, Šmarda, Richter, Bečvář, König, Pakosta, Brýdl, Prudil, Sauer, Musil, Čížek.

Série se za stavu 1:1 přemisťuje do Kladna a tam se bude hrát v sobotu 12. března od 17 hodin a den nato od 15:15.

Dá se předpokládat, že stejně jako ve Svitavách si soupeři znovu nedarují ani metr prostoru na hrací ploše zadarmo. (vom, rh)

Další výsledky čtvrtfinále:

FBC Liberec vs. Fbš Hummel Hattrick Brno 2:0 (5:2, 13:5).

TJ Znojmo LAUFEN CZ vs. FBC Start 98 1:1 (2:1, 5:6 PP).

FBC BRZDY CZ Česká Lípa vs. Florbal Ústí nad Labem 0:2 (4:9, 3:4 SN).