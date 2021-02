Deset! Tohle by Sokoli brali častěji

Takhle by to šlo. V dohrávce florbalové Livesport superligy naložili pardubičtí Sokoli pražskému soupeři dvouciferný příděl a potvrdili, že po návratu z karantény jim to herně možná až překvapivě jde.

Nebylo pochyb. V režii pardubického týmu (v červeném) se odehrálo celých šedesát minut. Skóre tomu odpovídá. | Foto: Sokoli Pardubice

Celé střetnutí měli od úvodních minut pod vlastní taktovkou a hned po první třetině z toho vykrystalizovalo vedení rozdílem tří gólů. Ani v dalším průběhu nenastalo žádné pardubické uspokojení z výsledků. Ba naopak, Sokoli pokračovali v zodpovědné a sebevědomé hře a povedl se jim nevídaný kousek, když při vyloučení Teichmana nejen, že ubránili oslabení, ale dokonce v něm dvakrát sami skórovali. Třetí třetina měla podobný průběh a dvacet vteřin před sirénou Savický zakulatil účet. „Byla to zasloužená výhra, kontrolovali jsme celý zápas,“ pochvaloval si trenér Martin Zozulák. „Možná, že výkon sám o sobě nebyl tak dobrý jako ve víkendových zápasech a některé góly nám tam spadly trochu samy. Ve třetí třetině jsem měl pocit, že kluci trochu ustupují od toho, co jsme si řekli, že budeme hrát, tak jsem při time outu chtěl tým trochu srovnat, aby neměl dojem, že zápas je vyhraný. Jinak ale s tím, jak teď fungujeme, panuje spokojenost,“ dodal kouč. GLOSA: Televizní basket snad zesnul? NBL je na obrazovkách sporadickým hostem Přečíst článek › V pondělí 8. února přivítají Sokoli nejtěžšího možného soupeře. Na Dašickou se dostaví vedoucí celek superligy z Mladé Boleslavi (18.00). Pardubice - Královské Vinohrady 10:3 Fakta – branky: 1. Teichman (Kučera), 7. Šmíd (Haleš), 15. Velc, 20. Černý (Velc), 28. Šmíd (P. Pakosta), 29. Pakosta (Šmíd), 40. Petržela (Oubrecht), 48. Hartman (vlastní), 55. Šmíd (Pakosta), 60. Savický – 2. Fiala (Z. Stuchlík), 47. O. Stuchlík (Z. Stuchlík), 58. Hartman (Jelínek). Třetiny: 4:1, 3:0, 3:2.

Sokoli Pardubice: Haleš (Aubus) – Oubrecht, Kaluža, Slabý, Prix, Lehký – Kučera, Teichman, Pakosta – Klein, Velc, Šmíd – Savický, Petržela, Rusín – Smola, Žáček, Černý – Formánek.