Pardubičtí florbalisté při derniéře přistřihli křídla Černým andělům

V utkání již zdánlivě o nic nešlo. Pardubičtí florbalisté měli jistotu, že se do letošního play off Livesport superligy nepodívají. A mohli tak jenom tiše závidět svému poslednímu soupeři v základní části. Pražský tým Black Angels se totiž do vysněné osmičky prodral. Jako poslední šťastný.

Nechtěl to tak nechat! Pardubický sniper Adam Šmíd dvěma rychlými góly otočil kormidlo na stranu svého týmu. | Foto: Sokoli Pardubice

Přesto měli domácí florbalisté extrémní motivaci. Chtěli si jednak udržet jedenáctou příčku před Hattrickem Brno, ale hlavně odčinit debakl 1:17 z pracovního týdne ze střešovické půdy. Reparát se jim zdařil, byť opravná zkouška nebyla úplně jednoduchá. Pardubičtí se stejně jako proti Spartě ujali vedení hned v úvodní minutě. Ještě do začátku třetí periody drželi jednobrankový náskok. Pak ovšem Černí andělé zaveleli k mohutné ofenzívě. Výsledkem byl obrat na 3:2 z pohledu pražského celku. Sokoli se ovšem tentokrát psychicky zvedli a zásluhou střelecky disponovaného Adama Šmída převážili znovu misky vah na svoji stranu. „Potřebovali jsme ukázat, že výsledek jako proti Střešovicím k našemu týmu nepatří. Věřím tomu, že se nám povedlo částečně rehabilitovat. Dokázali jsme, že florbal hrát umíme,“ konstatoval pardubický trenér Martin Zozulák, který dodal: „Tím, že jsme zakončili základní část vítězně, může to být vzpruha před boji o záchranu“. Podivná „nesezona“. Krajští hokejisté se musí srovnat s dlouhou nečinností Přečíst článek › Pardubice - Black Angels 7:3 Fakta – branky a asistence: 1. Šmíd (Savický), 21. Savický (Šmíd), 46. Šmíd (Oubrecht), 48. Šmíd (Teichman), 53. Petržela (Žáček), 59. Petržela (Šmíd), 60. Šmíd – 15. T. Hanák (Bauman), 43. Kopecký (Fryš), 44. Bauman (Bouček). Třetiny: 1:1, 1:0, 5:2.

Pardubice: Haleš – Oubrecht, Kaluža, Slabý, Klein, Prix, Weinelt, Lehký – Petr, Kohoutek, Teichman – Šmíd, Savický, Petržela – Rusín, Žáček, Černý – Formánek. Sokoli budou dobíjet baterie



Maraton doběhli… Umístění nic moc, přesto zvládli prakticky druhou polovinu základní části během jednoho měsíce bez další nařízené karantény. Pardubičtí florbalisté si pro první kolo play down vysloužili Otrokovice, nejhorší celek dosavadního průběhu Livesport superligy. Tato série vypukne až 27. března.



„Jsme rádi, že následuje třítýdenní pauza. Využijeme ji hlavně k regeneraci sil, odpočinku a vyčištění hlav. A konečně také bude nějaký trénink a nejen zápasy,“ říká před play down pardubický trenér Martin Zozulák.