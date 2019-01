Klášterec nad Orlicí, Litomyšl /OBRAZEM/ – Konečně se příznivci mistrovského motoskijöringu dočkali.

Díky velké obětavosti členů a příznivců SMK Klášterec nad Orlicí se povedlo připravit i za složitých podmínek trať o délce okruhu 700 metrů, která se líbila jezdcům i divákům.

Ranní technickou přejímkou prošlo celkem 22 jezdeckých dvojic. Mimo Jiřího Mencáka, který se letos podle informací na tratích neobjeví, přijeli do Klášterce všichni favorité. Potěšitelná byla účast jihočeských a moravských posádek.

Dvanáct kvalifikačních jízd mělo dramatický průběh. Pozitivní byl výkonnostní vzestup některých jezdců, kteří loni většinou končili ve finále B. Rozhodně překvapil Marcel Hock, jenž se svým staronovým spolujezdcem Jonášem Bergerem dvakrát vyhrál.

S úskalím kvalifikace si nejlépe poradili předloňští šampióni Sládek s Čížkem, kteří také dvakrát zvítězili. Za nimi byl zástupce Orion Teamu nestárnoucí Pavel Kunc s lyžařem Prossem. Dařilo se i jeho týmovému kolegovi Michalu Roušavému, jemuž vůbec nevyšla loňská sezona. Naopak největší favorité Šrolerovi si přímý postup do finále A zajistili výhrou v poslední jízdě.

Tradičně napínavé bylo finále B. Z něho si ještě po velkém boji za vydatného sněžení vybojovali postup do áčka Mohaupt s Hotovým a Zářecký s Morávkem, naopak konečnou tu dostal vystavenu Vítězslav Marek, který vloni do posledního závodu bojoval o titul. S novým lyžařem dojel osmý.

Finále A vůbec nevyšlo oběma jezdcům Orionu Litomyšl. Pavel Kunc ztratil celý jeden okruh po kolizi v prvním kole a Michal Roušavý objel pouze tři okruhy. Pak ztratil lyžaře a finále pro něho skončilo.

Začátek závodu měl překvapivý průběh. Na čele se objevili Mohaupt s Hotovým před Hockem s Bergerem. Za nimi se těsně drželi Sládek a Čížek. Lukáš Mohaupt ovšem na čele dlouho nevydržel. Záhy ho vystřídal Hock a hned vzápětí na domácí půdě mohutně podporovaní bratři Šrolerovi. Ani ti ovšem pozici neudrželi, protože výborně jedoucí Sládek s Čížkem se dostali do vedení.

Zbytek finálové jízdy byl plně v jejich režii. Usadili se pevně v čele a neustále zvyšovali své vedení. V cíli měli na domácí bratry náskok plných deseti sekund. Jejich triumf v prvním mistrovském závodu byl zasloužený, ve všech jízdách podali vyrovnané výkony

Ale bojovalo se i o další pozice, a to hlavně o třetí. Tam se dlouho drželi překvapivě Roman Mňuk se Zdeňkem Langrem. Ke konci závodu zrychlili Hock s Bergerem a rázem byli třetí. Marcel Hock se tak dostal premiérově v kariéře na stupně vítězů. Jeho lyžař Jonáš Berger to už několikrát dokázal, vždyť s Jiřím Mencákem dvakrát vyhráli.

Klášterecký motoskijöring se opravdu povedl. Jak to půjde s mistrovským seriálem dále, o tom rozhodne počasí. V případě příznivých sněhových podmínek se další dva podniky MČR pojedou o následujícím víkendu v jižních Čechách v okolí Chýnova. Na sobotu 5. února je pak v kalendáři plánován závod na trati v Litomyšli u Primátorské hrá­ze.

Orion Shiva KTM Cup 2010 – celkové pořadí (finále A): 1. Josef Sládek – Petr Čížek (SMS Pardubice, Honda), 2. Patrik Šroler – Miroslav Šroler (SMK Klášterec nad Orlicí v AČR, Yamaha), 3. Marcel Hock – Jonáš Berger (SMS Pardubice, Suzuki), 4. Roman Mňuk – Zdeněk Langer (Mňuk Motocross team Vysoké Mýto, Yamaha) 5. Josef Mňuk – Filip Langer (Mňuk Motocross Team Vysoké Mýto, Yamaha), 6. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový (SMS Benátky nad Jizerou, Honda), 7. František Kubíček – Lukáš Hovad (Motocross Team Žamberk, KTM), 8. Jan Zářecký – Ivan Morávek (SMK Klášterec nad Orlicí v AČR, Honda), 9. Pavel Kunc – Roman Pross (Orion Racing Team Litomyšl, Honda), 10. Michal Roušavý – Jakub Komůrka (Orion Racing Team Litomyšl, Honda).

Hlas promotéra



Petr Kovář, Orion Racing Team Litomyšl: Velké poděkování patří pořadatelům v Klášterci nad Orlicí, kteří obětavě připravili trať a umožnili tak zahájit letošní mistrovství republiky. Myslím, že nikde jinde by to snad nebylo možné. Byla trochu zledovatělá, hodně trpěly lyže, ale pro všechny závodníky byly podmínky stejné. Sládek s Čížkem vyhráli zaslouženě, byli nejlepší, na Šrolerech se možná projevila únava z náročné organizace. Naše posádky startovaly do finále ze třetího a čtvrtého místa, ale vybraly si smůlu. Roušavého lyžař zlomil lyže, Kunc spadl a ztratil tím celé jedno kolo. Je to škoda, ale snad se příště zadaří více. Věřím, že to se sněhem bude v dalších týdnech lepší.

(vaš, rh)