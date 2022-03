Petr Czudek, trenér BK Opava: My jsme zápas nezačali dobře, bylo to z naší strany ospalé a nebyli jsme v dobrém rozpoložení. Radim Klečka do toho ale později vnesl vítězného ducha, obrátili jsme skóre a pak už jsme to drželi. Trefovali jsme se z trojek, což je naše hra, dobře jsme si půjčili míč. Za vítězství jsem opravdu rád, protože jsem měl obavy, jak se otřepeme ze středečního výkonu s Brnem. Pokusíme se získat trofej. Ta parta je spolu dlouho, stárneme a rádi bychom po čase něco vyhráli. Ani jeden tým se nemohl chlubit obranou, byla tam spousta volných střel a snadných bodů a tedy i hodně chyb v bránění. A pokud jde o body laviček, ty hovoří samy za sebe. Druhá vlna zvedla opavský prapor, všech deset hráčů odvedlo dobrý výkon a byli platní.

Dino Repeša, trenér BK Pardubice: Nemyslím, že by pro nás byl největší problém Radim Klečka. Už v prvním poločase nás trápil Kouřil, který dával těžké trojky a do půle to měl z pole 5/5, přitom v sezoně má trojky na dvaceti procentech. Je to škoda, protože jsme mohli mít výhodu na své straně. Ani čtyři body v minusu nebyly zlé, ale 52 inkasovaných bodů bylo moc. Ve druhé půli přišla brzy šňůra soupeře, Opava utekla přes deset bodů a to už se nám pak těžko vracelo. Problém po nás byl, že Petr Šafarčík trénoval teprve včera po delší pauze. Celkově musíme hodně zlepšit obranu, ta byla klíčová. Nejvíce nás trápili trojkoví střelci soupeře. Omezili jsme sice pod košem Markussona i dvojková zakončení Opavy, rozhodně lépe, než naposledy doma, ale trojky Opavy byly klíčem, speciálně ve druhém poločase. Některé byly otevřené, ale u některých jsme byli opravdu blízko. Rozdíl v bodech laviček byl také velký. My naši lavičku potřebujeme, hráli jsme v devíti hráčích a potřebujeme od ní víc.

LOUDA AUTO FINAL FOUR, semifinále:

BK Opava – BK Pardubice 103:89 (20:24, 52:48, 84:70). Body: Klečka 28, Kouřil 17, Jurečka 12, Markusson 10, Kvapil 9, Šiřina 7, Gniadek 7, Švandrlík 6, Zbránek 6, Slavík 1. – Vyoral 18, Walton 18, Vranković 10, Henry 10, Švrdlík 8, Potoček 8, Šafarčík 7, Pekárek 5, Burda 3, Svoboda 2. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Kurz. Fauly: 22:22. Trestné hody: 18/24 – 16/21, Trojky: 15:13, Doskoky: 32:34. Diváci: 100.

Basket Brno – ERA Basketball Nymburk 78:111.

Utkání o třetí místo mezi Pardubicemi a Brnem začíná v neděli v 15:30.