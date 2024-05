Autodrom Vallelunga nedaleko Říma byl dějištěm nevídaného počinu automobilového závodníka Martina Doubka. Jezdec z Litomyšle opanoval v rámci druhého podniku NASCAR Whelen Euro Series 2024 obě finálové rozjížďky třídy EuroNascar 2 a upevnil si vedení v průběžné klasifikaci seriálu, navíc dojel dvakrát na „bedně“ i v kategorii EuroNascar PRO!

Martin Doubek při svém skvělém vystoupení v Itálii. | Video: Orion Tacing

Na horké italské půdě zajel devětadvacetiletý závodník reprezentující tým Hendriks Motorsport životní výsledek. Na volantem Fordu Mustang ve skupině EuroNascar2 vyhrál hlavní závod jak v sobotu, tak v neděli. Ze čtyř doposud odjetých ostrých jízd vyhrál tři a v celkové klasifikaci má značný náskok na Švýcara Toffela a svého týmového kolegu Lucemburčana Linstera.

Martin Doubek při svém skvělém vystoupení v Itálii.Zdroj: EuroNascar/Orion Racing Team„Nemám slov. Našli jsme dobré nastavení, ale v kvalifikaci přišlo několik chyb. Nebyl jsem úplně spokojen se startem do závodu, neviděl jsem zelené světlo. Ale v EuroNascar PRO jsem odstartoval devátý a dojel třetí, takže jsem věděl, že rychlost tam je. Všechno vyšlo skvěle a jsem opravdu šťastný,“ vyjádřil se Doubek po prvním vítězném finále. A to ještě nevěděl, že si o den později výstup na nejvyšší ze stupňů vítězů zopakuje. „Věřil jsem v další pódium a vydal jsme ze sebe to nejlepší. Mám rád tuhle trať, také fanoušci byli skvělí. Z celého víkendu mám strašně dobrý pocit, vše fungovalo, jak mělo, užil jsem si to tady parádně a výsledek stojí za to,“ radoval se Martin Doubek, který během tohoto úžasného víkendu ke dvěma triumfům přidal ještě dvě třetí místa ve třídě EuroNascar PRO, kde nestačil jenom na dvojici italských rychlíků.

Třetí zastávka seriálu EuoNascar se odehraje o druhém červnovém víkendu na slavném britském okruhu Brands Hatch.

