Derniéra dlouhodobé části oběma mančaftům vyšla, a to především v defebnzivě, když ani jednou neinkasovaly. Letohradští Jeleni se chlubí nejpevnější obranou v lize, neboť inkasovali v průměru ani ne dva góly na utkání. Naopak Autoskláři mají třetí nejproduktivnější útok soutěže.

Čtvrtfinálová série začíná na letohradském hřišti. V sobotu 6. dubna se začíná úderem 16. hodiny, den nato vypukne druhý zápas v pravé poledne. Do Pardubic se série přestěhuje o týden později.

CROSSDOCK EXTRALIGA

HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice – SK Sudoměřice 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 21. Kubeš (Bílý, Vlasák), 26. Bílý (Kubeš, Zajíček), 33. Krejčí (Bílý), 36. Kubeš (Bílý).

HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice – HBC Rakovník 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Branky: 6. Ingršt (Filip), 7. Krejčí (Strouhal), 18. Vlasák (Kohoutek), 19. Krejčí (Kubeš), 28. Moravec (Kubeš), 41. Bílý (Kubeš), 44. Bílý (Moravec, Kubeš).



Sestava: Stárek – Filip, Novotný, Krejčí, Bucek, Mokříž, Vlasák – Ingršt, Förstl, Česák, Moravec, Kubeš, Bílý, Kohoutek, Staněk, Strouhal, Langr, Zeman.

„Oba zápasy jsme brali trošku jako přípravu na play off. V týdnu jsme na tréninku pracovali velmi poctivě, bohužel nemoc a zranění nám trošku rozházely sestavu, ale jsem rád, že jsme plno věcí z tréninku přenesli do zápasů. Samozřejmě mě těší čisté konto v obou utkání, s Rakovníkem měli kluci i speciální úkoly. Vstřelili jsme i dost branek. Paradoxně si myslím, že Rakovník předvedl ve své derniéře sympatický a bojovný výkon a byl nepříjemnější než Sudoměřice, které bojovaly o play off,“ uvedl pardubický trenér Jiří Mašík.

SK Hokejbal Letohrad – HBC Most 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky: 32. Král (D. Hejtmánek, Macháček), 38. Cvejn (Věchet), 42. Cvejn (Krejsa, Halbrštát).



Sestava: Šimara – Fajfr, Teplý, F. Lux , Adamec, Lajčiak, J. Hejtmánek – D. Hejtmánek, Bečka, Krejsa, Faltus, Cvejn, Král, Věchet, Nečas, Macháček, Halbrštát, Havlík, J. Lux.

Jednatřicet minut bez branek. I tak se dá charakterizovat závěrečný zápas základní části extraligy, ve kterém Letohradští hostili Most. Oběma týmům šlo o hodně: Letohrad body potřeboval k udržení v první čtyřce tabulky, která zaručuje v úvodních duelech čtvrtfinále výhodu domácího hřiště, Most zase vidinou zisku tří bodů živil naději na play off. Za krásného počasí se sešla početná divácká kulisa, která viděla řadu šancí. Letohradští soupeře přestříleli, a to dost markantně, dlouho se ale hrálo bez gólu. „Dvě třetiny se nám moc nedařilo, chyběl nám především pohyb a důraznější zakončení,“ ohlížel se za zápasem kouč Tomáš Friml. Siréna ohlašující gól domácích ale přišla hned v úvodu třetí třetiny, kdy souhru mladých pušek Michala Macháčka a Davida Hejtmánka v úvodní gól zápasu přetavil navrátilec Zdeněk Král – 1:0. To Letohradské nakoplo a když po asistenci kapitána Miroslava Věcheta na 2:0 zvyšoval Jakub Cvejn, naděje Mostu pomalu zhasínala. Bojovalo se dál, letohradská obrana však nedávala hostům příliš prostoru. Mostečtí sáhli po power play a to definitivně rozhodlo: podruhé v zápase, tentokrát do prázdné branky, se trefil Jakub Cvejn.

Konečné pořadí extraligy: 1. Kert Park Praha (55), 2. Kladno (49), 3. Plzeň (43), 4. Letohrad (40), 5. Pardubice (40), 6. Hradec Králové (36), 7. Ústí nad Labem (29), 8. KOVO Praha (26), 9. Karviná (26), 10. Sudoměřice (23), 11. Most (23), 12. Rakovník (6).



Čtvrfinálové dvojice: Kert Park Praha – KOVO Praha, Kladno – Ústí nad Labem, Plzeň – Hradec Králové, Letohrad – Pardubice.

1. LIGA

Přeloučští Jestřábi přišli definitivně o naději na play off, zatímco další dva krajští zástupci pokračovali v dobrých výkonech. Poličská Kometa vytěžila na jihu Čech maximum ze silného závěru, zatímco Svítkov získal maximum z drtivého nástupu.



Výsledky: HC Jestřábi Přelouč – Snack Dobřany 2:5 (2:0, 0:3, 0:2), HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice – HBC Hostivař 10:6 (5:0, 3:1, 2:5), Olymp Jindřichův Hradec – Kometa Polička 3:7 (0:0, 1:2, 2:5).

2. LIGA

Novým lídrem soutěže se stal Žamberk díky výhře ve Svitavách dosažené hlavně díky výborné třetí třetině. O bod zpět je Česká Třebová, i ona uspěla na hřišti soupeře, dosud vedoucí Ježci z Heřmanova Městce měli volný termín a propadli na třetí pozici.



Výsledky: HC Jestřábi Přelouč B – HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice B 2:4 (1:1, 0:2, 1:1), 1. HBC Svitavy – SK Hokejbal Žamberk 3:6 (1:1, 2:2, 0:3), HBC Hradec Králové B – Lokomotiva Česká Třebová 2:3 (0:0, 2:1, 0:2), HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B – HBC Chlumec nad Cidlinou 4:5 PP (1:1, 2:1, 1:2 – 0:1). (rh, jan)