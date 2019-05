Třetí semifinále Kooperativa NBL basketbalistů se nehrálo na děčínské palubovce v obdobném duchu jako předchozí dva duely ve svitavské hale. Ubylo nadměrného množství faulů a přehnaných emocí, což šlo Turům jen a jen k duhu. Po přesvědčivém vítězství 78:59 vedou v sérii 2:1 na zápasy.

Hostům se náramně povedla druhá čtvrtina, za pět minut v ní soupeři povolili jediný koš a odskočili do mírného vedení, které díky třem trojkám v řadě (Kovář, Číž, Teplý) nabobtnalo do poločasu na velice sympatických deset bodů (30:40).



A nástup pokračoval i po přestávce, děčínské publikum se nestačilo divit, když si především Aiken dělal s domácí obranou, co ho napadlo, a sypal v těchto fázích koš za košem.



No a svitavská defenziva? Tak ta dala vzpomenout na svoje dobré časy, oproti úternímu souboji byla k nepoznání. I čtvrtá perioda se hrála pod svitavskou kontrolou, Tuři si udržovali bezpečný náskok a dlouho před koncem bylo zřejmé, kdo se ujme vedení v sérii. Klíčem k výsledku byl doskok, kde Svitavy soka doslova rozdrtily.



„Hráli jsme bez nasazení, takhle se nedá hrát. Byl to náš nejhorší zápas v play off. Dovolili jsme soupeři šestnáct útočných doskoků, to je opravdu hodně. Pokud tohle nezlepšíme, nemáme šanci. Svitavy zaslouženě vyhrály,“ mračil se kouč Válečníků Tomáš Grepl. „Nebyli jsme to my. Vždy jsme se pyšnili agresivitou a energií. A tomu jsme se vůbec nepřiblížili,“ smutně konstatoval děčínský Šimon Ježek.



„Poprvé v sérii jsme ukázali, že umíme bránit. Hráči zvládali situace jeden na jednoho, ustáli jsme řadu soubojů, dařilo se nám na útočném doskoku. Rozhodlo i dobré mentální nastavení kluků. Povedl se nám závěr prvního a vstup do druhého poločasu. To bylo klíčové,“ pochvaloval si trenér Svitav Lubomír Růžička.