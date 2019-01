Litomyšl – Třetího turnaje Středoevropské mládežnické basketbalové ligy se zúčastnili žáci z klubu Adfors Basket. Tentokrát strávili tři pěkné dny v německé Jeně, kde se jim dařilo herně i výsledkově a přivezli bronzové medaile.

Středoevropská mládežnická basketbalová liga. | Foto: Adfors Basket Litomyšl

Z turnaje na poslední chvíli odpadl jeden tým z Rakouska, takže se hrály pouze čtyři zápasy, zato však na klasických 4 x 10 minut, čímž byl odehraný čas stejný a kluci nebyli ochuzeni ani o minutu nových zkušeností. „Naopak ještě pár minut přidali,“ usmál se trenér Martin Šorf.



Litomyšlští si nejprve poradili se dvěma pro ně neznámými soupeři, s nimiž se na předchozích dvou srazech středoevropské ligy nesetkali. Německý Mitteldeutscher přinutili aktivní hrou k více než čtyřiceti ztrátám, bodově se prosadilo třináct hráčů a výsledkem byla drtivá výhra.



Ani proti slovenské Handlové nebylo o jejich vítězství pochyb, vedli po celé utkání.



Polské Zielone Góře Adfors doma podlehl o jednačtyřicet bodů, tentokrát se prezentoval mnohem lépe, ještě před poslední čtvrtinou to bylo 37:40. Poté ale přišla soupeřova šňůra 13:0 a rozhodnutí.



Proti domácí Jeně šlo tedy o druhou příčku. Už v Litomyšli to bylo opravdové nefalšované drama a nyní bylo dokonce tuplované, tedy prodloužené. „Od první do poslední minuty bylo utkání velmi vyrovnané, když především v obraně podávaly oba týmy dobrý výkon a nechtěly si nechat dát snadný koš. V prodloužení nebylo lepšího celku a byla otázka štěstí, kdo dá o koš víc. Nakonec to byl domácí celek, jenž zůstal na turnaji neporažen,“ uvedl litomyšlský trenér.



„Naše konečná bilance dvou výher a dvou porážek znamená, že jsme na turnaji obsadili třetí místo a kluci si tak mohli na krk pověsit bronzové medaile. Odehráli jsme velice dobré zápasy a je na čem dál stavět. Co bychom však mohli zlepšit, to je jednak větší aktivita na doskoku pod oběma koši a pak i exekuce trestných hodů, když jsme na turnaji proměnili jen osmadvacet šestek ze čtyřiasedmdesáti pokusů. Individuálního ocenění se dostalo našemu nejlepšímu střelci Tomáši Foltovi, který byl vybrán do nejlepší pětky turnaje. Celé tři dny jsme si moc užili a to včetně sobotní návštěvy místního aquaparku. Už se těšíme na březnové finále, kde se sjede všech deset účastníků a tím liga vyvrcholí,“ hodnotil Martin Šorf.

Turnaj v Jeně:

Adfors Basket Litomyšl – Mitteldeutscher Basketball Academy (Německo) 89:52



Adfors Basket Litomyšl – ŠBK Handlová (Slovensko) 84:64



Adfors Basket Litomyšl – Zastal Zielona Góra (Polsko) 47:67



Adfors Litomyšl – Science City Jena (Německo) 56:58 po prodl.

Za Adfors Basket v Německu hráli a stříleli body:

Tomáš Folta 76, Bohdan Slawisch 64, Michal Bílek 37, Ondřej Vomáčka 19, Adam Kubíček 16, František Tupec 15, Tomáš Sedláček 12, Šimon Vašek 8, Adam Bielko 8, Jonáš Brýdl 6, Kryštof Grujbár 6, Matěj Hanuš 4, Vojtěch Tupec 3, Jakub Martiník 2.