Zvednout 212,5 kilogramů v dřepu, 120 kilo v benčpresu a 230 kilo v mrtvém tahu? To nejsou výkony z říše fantazie, ale zátěže, jaké zvládl na nedávném mistrovství Moravy dorostu a juniorů v klasickém silovém trojboji PATRIK LNĚNIČKA.

Sedmnáctiletý silák žijící v Sedlíšťkách nedaleko Morašic a závodící za klub z Lanškrouna si připsal další skvělý výsledek ve své doposud nedlouhé, ale slibně rozjeté kariéře. Vždyť se tomuto odvětví vážně věnuje rok a půl. „V kategorii dorostenců bylo dvaadvacet závodníků, takže konkurence byla vysoká. Vyhrál bych, i kdybych startoval mezi juniory, i ty bych všechny porazil,“ říká Patrik Lněnička, který si vysloužil nominaci na listopadové mistrovství Evropy v Litvě.

SBÍRKA PRVENSTVÍ

„Cvičit jsem začal podobně jako ostatní, po příchodu na střední školu jsem se seznámil se svým nynějším trenérem Ladislavem Markem a s ním jsem začal systematicky trénovat,“ vzpomíná na svoje začátky. „Mám za sebou sedm soutěží, největších úspěchů jsem zatím dosáhl na letošním mistrovství republiky v silovém trojboji a v benčpresu, obě soutěže jsem vyhrál,“ vypočítává Patrik Lněnička s tím, že oba zmíněné závody byly s podpůrným vybavením, tzv. EQ, zatímco mistrovství Moravy se konalo bez podpůrného vybavení (RAW).



„Titulů si určitě cením, ale na Moravě byla daleko větší konkurence, protože soutěže v dresech u nás upadají,“ uvedl Lněnička.



A mimochodem, moravské mistrovství ozdobil dokonce dvojnásobným překonáním českého národního rekordu v kategorii do 74 kilogramů v dřepu, který má jeho zásluhou nyní hodnotu 212,5 kilogramů.

O MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH

Letos ho ještě čekají dva soutěžní vrcholy. Za pár dnů to bude mistrovství republiky dorostu v klasickém silovém trojboji v Sedlčanech a poté zmíněná Evropa. „Z Česka jedeme v naší kategorii dva, je přihlášeno dvanáct závodníků a určitě ještě další přibudou, takže startovní pole bude kvalitní. Měl bych tam být konkurenceschopný. Na první místo to nebude, ale o medaili zkusím bojovat. Chtěl bych překonat evropský rekord v dřepu, ten je teď 216,5 kilogramů, takže chybí pět kilo,“ netají se Patrik Lněnička smělými plány v mezinárodním srovnání.



Svému sportu dává maximum, jinak by ostatně na takové výkony nemohl pomýšlet. „Trénuji pravidelně čtyřikrát týdně tři hodiny, dvakrát v Ústí nad Orlicí se svým trenérem, dvakrát v Litomyšli převážně sám. Kolik toho nazvedám za jeden trénink, to spočítáno nemám, ale za ty tři hodiny toho je opravdu dost,“ pousmál se Patrik Lněnička.



Silový trojboj se skládá z disciplín:

a) dřep s činkou

b) benčpres

c) mrtvý tah



RAW – soutěže bez podpůrného vybavení

EQ – soutěže s podpůrným vybavením