Kompletní domácí špička i elitní skicrossaři ze zahraničí se představí na Evropském poháru ve skiareálu Dolní Vítkovice. V pátek 1. března se do startovní brány na sjezdovce U Slona postaví více než 100 jezdců ze čtrnácti zemí světa. „Cílem jsou stupně vítězů v podání Nikol Kučerové i Jiřího Čecha,“ říká reprezentační trenér Zdeněk Šafář.



Středem pozornosti domácích fanoušků bude reprezentační stálice Nikol Kučerová. Zkušená skicrossařka, která si v lednu dojela pro sedmé místo na mistrovství světa v americkém Solitude, patří k největším favoritkám na stupně vítězů. „Po skvělém výsledku na světovém šampionátu jsme rádi, že se Nikol ukáže i fanouškům na domácím podniku Evropského poháru. Očekávám od ní skvělou reprezentaci a proniknutí až do finále, tam by z toho mohla být i bedna,“ vyhlíží reprezentační trenér Zdeněk Šafář.

Silné zastoupení bude mít Česká republika na domácím podniku prestižního seriálu také v kategorii mužů, kde bude nejvíce spoléhat na Jiřího Čecha. Pětadvacetiletého závodníka však čeká velmi silná mezinárodní konkurence a špičkoví jezdci ze Světového poháru. Velice kvalitní týmy přivezly především Kanada, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Německo a Francie. Nejžhavějším adeptem na triumf je Švýcar Ryan Regetz, který v polovině ledna ovládl Světový pohár v německém Feldbergu.

„U Jirky Čecha máme podobné očekávání jako u Nikol. Bude to mít ale podle předpokladů ještě o něco těžší. Startovat u nás budou opravdu hodně silné týmy se závodníky, kteří pravidelně jezdí Světový pohár,“ říká Šafář. „Cílem ale zůstávají stupně vítězů v obou kategoriích,“ dodává.

Řady fanoušků by na start závodu mohlo přivést jarní počasí. Vysoké teploty organizaci vrcholného mezinárodního závodu pořadatelům lehce zkomplikovaly, trať však stačili připravit s předstihem a bez větších problémů. „Myslím, že trať je skvělá. V úterý jsme ještě provedli nějaké finální úpravy. Trochu jsme předělali startovní sekci, která bude docela zajímavá, pro závodníky poměrně komplikovaná a technická. Dále je tam pět velmi hezkých a vysokých klopenek, které nabídnou prostor pro předjíždění. V cílové pasáži budou tři skoky za sebou, tam se zase bude dát využít vyvážení za sebou ve vzduchovém pytli,“ uvedl Šafář.



Program

Evropský pohár ve skicrossu



Čtvrtek 28.2.

11.30-12.00 Prohlídka trati

13.00-14.30 Neoficiální tréninky



Pátek 1.3.

9.30-10.00 Prohlídka trati

10.30-11.30 Tréninkové jízdy

12.30-14.30 Finálové jízdy

15.30 Předání cen



Závody FIS ve skicrossu



Sobota 2.3.

9.00-9.30 Prohlídka trati

10.00-11.00 Tréninkové jízdy

12.00-14.00 Finálové jízdy

15.00 Předání cen