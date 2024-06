Třetí letošní díl automobilového seriálu EuroNascar hostil legendární okruh Brands Hatch na jihovýchodě Anglie. Kolem dráhy přihlíželo atraktivním jízdám na sto tisíc fanoušků, kteří měli možnost mimo jiné sledovat další skvělé představení litomyšlského jezdce Martina Doubka. Ten si dalším vítězstvím upevnil vedoucí umístění v průběžné klasifikaci třídy EuroNascar 2 a na „bednu“ se probojoval také v kategorii PRO.

Martin Doubek v Brands Hatch. | Video: Orion Racing Team

Jediný český reprezentant v tomto seriálu hájící barvy stáje Hendriks Motorsport a jedoucí na Fordu Mustang bral vítězství v první jízdě skupiny EuroNascar 2, když o den dříve opanoval také kvalifikaci. „Jsem šťastný, že jsem to se svým autem dotáhl do cíle, protože jsem z něho slyšel zvláštní zvuky po nějakých pěti kolech. Nevím, co bylo špatně, ale znovu jsme to zvládli. Myslím ale, že mechanici budou mít dost práce. Samozřejmě chci znovu vyhrát titul ve třídě EuroNascar 2 a pracujeme tvrdě na tom, aby se to povedlo,“ hlásil devětadvacetiletý Martin Doubek po svém čtvrtém vítězství v této sezoně.

Martin Doubek v Brands Hatch.Zdroj: Orion Racing Team

Štěstí ho však druhý den opustilo. Auto sice bylo na startu OK, jenže ambice na další úspěch vzaly za své hned v prvním okruhu, kdy Doubka v tvrdém boji o první místo jeden ze soupeřů sestřelil a Ford Mustang zůstal stát poškozený a dále nepojízdný v bariéře. Přes tuto nepříjemnost pilot z Litomyšle nadále vede pořadí kategorie EuroNascar 2, k dobu má aktuálně patnáct bodů na svého týmového kolegu Lucemburčana Linstera.

Skvěle se Martin Doubek předvedl také v silné konkurenci třídy EuroNascar PRO. Nejprve dojel těsně pod stupni vítězů čtvrtý, druhý den však zaútočil na „bednu“ ještě důrazněji a vyjel si bronzové umístění.

Čtvrtý podnik evropského seriálu automobilových závodů EuroNascar se koná o posledním červnovém víkendu na specifickém krátkém oválu Raceway Venray v Nizozemsku (závod se pojede na 100 okruhů, jeden měří 880 metrů).

EuroNascar, 3. závod v Brands Hatch (Brit.):