Finálový závod letošního seriálu EuroNascar se jede o posledním víkendu v říjnu na autodromu v chorvatském Grobniku u Rijeky a je dvojnásobně bodován.

V sobotním programu vyhrál kategorii EuroNascar 2 Doubkův týmový kolega Liam Hezemans z Nizozemska, český jezdec z výše popsaných důvodů nedojel. V bodované jízdě EuroNascar PRO byl Doubek sedmý, když zvítězil Ital Gianmarco Ercoli na Chevroletu Camaro.

Ani neděle náladu závodníka z Litomyšle nevylepšila. Zatímco Hezemans bral druhé vítězství v EuroNascar 2, tak Doubek zde dojel na 16. místě. V EuroNascar PRO zopakoval triumf Ercoli, zatímco smolař Doubek musel po osmi kolech předčasně odstoupit.

Tyto výsledky pochopitelně zamíchaly průběžnou klasifikací v obou dvou třídách a Martinu Doubkovi nezbude, než ve finále útočit, chce-li na celkovou „bednu“.

EuroNascar PRO – po 5. závodu: 1. Day (Izr.) 277, 2. Ercoli (It.,) 271, 3. Graff (Švéd.) 269, 4. Rocca (It.) 256, 5. Maggi (It.) 251, 6. Doubek (ČR) 243.

EuroNascar 2 – po 5. závodu: 1. Naska (It.) 306, 2. Hezemans (Niz.) 293, 3. Doubek (ČR) 256, 4. Delsaux (Fr.) 255, 5. Tziortzis (Kyp.) 250, 6. Pontinen (Fin.) 240.