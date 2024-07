Závod ve Venray je v rámci Nascar Whelen Euro Series specifický, koná se na krátkém „americkém“ oválu a klíčovou roli zde hraje kvalifikace, protože předjíždění je pak během samotné soutěžní jízdy značně komplikované. A Martin Doubek „kvaldu“ zvládl výtečně, zajel nejrychlejší čas a na startovním roštu stál na pole position. A svoje první místo v dalších sedmdesáti kolech na půlmílovém oválu nikomu nepustil. Oslavil páté vítězství v sezoně, mimochodem na místě, kdy si v roce 2015 odbyl debut v sérii EuroNascar.

„Cítím se skvěle! Závod to byl dlouhý, překvapilo mě, že nevyjel ani jednou safety car, nebylo upozornění na nebezpečí. Je dobře, že všechno šlo bez problémů. Jsem ale hodně unavený a potřebuji si odpočinout před závodem EuroNascar PRO na 100 kol,“ hlásil Doubek po vítězném projetí cílem. Nakonec se však litomyšlský jezdec rozhodl v této kategorii start vynechat.

Po prázdninové přestávce se účastníci seriálu EuroNascar sejdou v Česku, konkrétně na mosteckém autodromu, kde se následující podnik uskuteční 31. srpna a 1. září.

EuroNascar 2 – 4. závod ve Venray (Niz.) – bodovaná jízda: 1. Doubek (ČR, Hendriks Motorsport, Ford Mustang), 2. Capelli (It., Alex Caffi Motorsport, Ford Mustang), 3. Vargas (USA, 3F Racing, Chevrolet Camaro).

Průběžné pořadí seriálu: 1. Doubek (ČR) 247 bodů, 2. Linster (Luc.), 213, 3. Toffel (Švýc.) 202.

EuroNascar PRO – 4. závod ve Venray (Niz.) – bodovaná jízda: 1. Hezemans (Niz. Hendriks Motorsport, Toyota Camry), 2. Ercoli (It., CAAL Racing, Chevrolet Camaro), 3. Jouffreau (Fr., RDV Competition, Ford Mustang), … Doubek (ČR, Ford Mustang, Hendriks Motorsport) nestartoval.

Průběžné pořadí seriálu: 1. Ghirelli (It.) 237 bodů, 2. Hezemans (Niz.) 230, 3. Ercoli (It.) 228, … 10. Doubek 174.