V součtu více než tři hodiny a bezmála 75 minut čistého času bojovali hokejbalisté Letohradu a Ústí nad Labem v pátém čtvrtfinále extraligy. Jejich epická bitva, nejdelší hokejbalový zápas historie, byl klidně snesla přívlastek půlnoční. Rozhodnout se však ten večer zkrátka muselo a hokejbalový osud políbil šikovné ruce Michala Macháčka, který v čase 74:59 vymíchal gólmana Rechtorika, vystřelil svému týmu výhru 3:2 a postup do semifinále extraligy!

SK Hokejbal Letohrad vs. Elba DDM Ústí nad Labem (5. čtvrtfinále). | Foto: Iva Janoušková

„Středeční páté utkání bylo velikým dramatem, stejně jako to bylo po celou sérii. Nám se povedla první třetina, ale ve druhé jsme nehráli dobře. Dělali jsme zbytečné chyby, opět tam bylo několik hloupých vyloučení a soupeř vyrovnal. A pak to byl hodně velký boj. V prodlouženích se už jelo hodně na morál, obě mužstva si zaslouží respekt za to, co předvedla. Nám se nakonec podařilo rozhodnout. Moc děkujeme všem fanouškům, kteří vydrželi neúnavně fandit po celý dlouhý zápas, byli jste skvělí,“ řekl po zápase hlavní trenér Letohradu Tomáš Friml, podle kterého byla celá série velmi vyrovnaná. „Rozhodovaly maličkosti a také to, kdo využije víc chyb soupeře. Jsem rád, že se nám povedlo postoupit,“ neskrývá spokojenost.

Letohrad v semifinále čeká soupeř z nedalekých pardubických Polabin, se kterým bude podle slov kouče hokejbal úplně jiný. „Teď je potřeba kvalitně zregenerovat a v sobotu dobře rozehrát semifinále s Pardubicemi. Se soupeřem se známe, je to odlišný soupeř než Ústí a bude to hodně atletický hokejbal,“ říká směrem k následujícímu víkendu kouč Jelenů.

Letohrad: Novák (Sterenčák) – Adamec, Anýž, Bečka, Doskočil, Dostál, Krejsa, Lajčiak, Lux – Bogdány, Chovanec, Cvejn, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Kohoutek, Levý, Macenauer, Macháček, Rozlílek, Šíma.

První dvě semifinálová utkání se hrají v sobotu 6. května ve 14 hodin, o den později se začne v pravé poledne. Druhou dvojic tváří Kert Park Praha a Svítkov, hraje se opět na tři vítězné zápasy.