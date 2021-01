Ale zvládla je se ctí. Martin Michek dojel do cíle po více než pěti a půl hodině tvrdé dřiny na 19. místě a celkově zůstal sedmnáctý. Milan Engel se vytáhl 25. pozicí v etapě a průběžně je šestadvacátý. Opět se měnilo čelo klasifikace motocyklů, nejrychlejší Argentinec Benavides se nově posunul do jejího čela.

Smůlu měl ve čtvrtek výborně jedoucí další český zástupce Jan Brabec, zradila ho technika a slibně rozjetý Dakar v celkovém pořadí nedokončí.

„Zažili jsme kompletní Dakar. Rychlé pisty, kameny a všelijaké duny, jejichž zdolávání komplikoval déšť,“ uvedl v cíli pětadvacátý Engel. „Asi jedna z nejtěžších etap, které jsem kdy jel. Bylo tam úplně všechno. Obtížná navigace, velká rychlost, vytrvalost, boj do úplného do vyčerpání. Vždyť jsem jel 5 hodin a 37 minut,“ poznamenal Michek.

Přání závodníků, aby se profil doposud bleskurychlé tratě změnil, bylo vyslyšeno. Čtvrteční etapa totiž mohla být brána jako dakarská maturitní zkouška. „Ze začátku to bylo hodně kamenité, 40 kilometrů se jelo v takovém řečišti. Bylo to navigační peklo, ztratil jsem tam hodně času a nebyl jsem sám,“ popisuje Michek. Ke konci etapy se rozjel ke stíhačce, lehce ho však zbrzdily technické problémy. „Po 232 kilometrech jsem bohužel vypletl pár drátů, takže jsem to přímo na poušti musel pomocí kleští opravovat. To mě stálo nějaké minuty, nešlo to úplně jednoduše. Ale závěr byl zase super, posunul jsem se tam asi o pět míst dopředu,“ byl spokojen.

Posledních 100 kilometrů v dunách bylo podle obou jezdců Orion Moto Racing Group ukrutně náročných. „Masakr. Překonávali jsme opravdu zrádné duny, které byly specifické tím, že za nimi byla díra dolů. Člověk skočil z velké výšky na rovinu. Musel jsem dávat bacha, najíždět to šikovně a dívat se dopředu, jak ta duna bude vypadat,“ sdělil Michek.

„Největší problémy mi dělaly mokré duny. V nich jsem poměrně ztrácel. Kvůli dešti byly ty haldy písku záludné. Když jsem jel mimo stopu, tak to klouzalo, když ve stopě, tak byl ten písek takový hutný,“ vysvětlil Engel. Byla potřeba dobrá rychlost, abych to dokázal překonat bez pádu. Ale nakonec jsem si s tím nějak poradil,“ těšilo Engela.

Jeho i Michkovy výkony dělají radosti i šéfovi stáje Ervínu Krajčovičovi. „Vše klape. Ani technika nás zatím nijak výrazně netrápí, za což jsme samozřejmě všichni rádi. A dočkali jsme se konečně i krásné, i když velmi náročné etapy. Podle našeho názoru by právě takto měl Dakar vypadat,“ sdělil Krajčovič, podle jehož slov si na předchozí nebezpečně rychlé trasy stěžovaly i přední tovární týmy. „Obzvlášť po včerejší etapě a další vážné nehodě motorkáře,“ dodal.

Úvodní část rallye zakončí páteční etapa (v sobotu je volný den) vedoucí do města Haʼil, jejíž měřená rychlostní zkouška měří 485 kilometrů. (rh, mrg)