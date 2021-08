Letošní atletická sezona je rozhodně Michalovou nejlepší v jeho kariéře. Hned třikrát totiž posunul hranici českého rekordu, a to 28,99 m na 29,47 m. Jak šel čas? Poprvé na konci března v Chorvatsku o pouhý centimetr, potom v červenci na Českém poháru ČATHS v Novém Městě nad Metují o 18 cm (29,18 m) a naposledy na Velké ceně města Pardubic 8. srpna o dalších 29 cm na konečných 29,47.

„Na tréninku se mi podařilo už několikrát překonat i magickou třicítku,“ naladil před odletem české fanoušky Michal Enge.

Michal Enge v místě dějiště paralympiády.Zdroj: sportovce

Při pohledu do tabulek výkonů lze odhadovat, že by se mohl poprat o bronzovou medaili. Má to však háček. Na v pořadí třetí cenný kov si brousí zuby sedm souputníků s podobnou výkonností.

Česká republika je bezesporu kuželkářskou velmocí. Na své místo na paralympiádě čekali další tři handicapovaní atleti, z toho dva právě z pardubického atletického spolku. Jan Vaněk letos převedl raketové zlepšení, když posunul osobní maximum v hodu kuželkou až na 28,71 m. Martin Zach potom standardně ostřeloval hranici 28,50 m.

„Bohužel kvóty byly nelítostné a tak do Tokia odletělo celkem pouze šest českých atletů. Naši kuželkáři, ač s vidinou bojů o finálová umístění, zůstali fandit doma,“ posteskla si Eva Hrdinová, předsedkyně spolku a trenérka.

Česká výprava mohla mít ještě jedno žhavé želízko v ohni, a to českého rekordmana a dlouholetého reprezentanta v hodu diskem Jaroslava Petrouše. „V tuto chvíli Jarda vede světové tabulky v hodu diskem výkonem na hranici 46 metrů, jenom kousek od evropského rekordu a dva metry od světového. Jenže k jeho smůle hod diskem nebyl v jeho kategorii postižení do Tokia vypsán. Takže snad za tři roky v Paříži,“ doufá Hrdinová.

A lepší zpráva na konec. Česká televize získala na 1. září prostor pro živé vysílání ze závodu kuželkářů.

Tři čeští stolní tenisté vyrazili na tokijskou paralympiádu a mezi nimi i litomyšlský Petr Svatoš. Bude se pokoušet o úspěch v kategorii jednotlivců a družstev. Ve svém prvním utkání ve dvouhře narazil na favorizovaného čínského hráče Zhai Xianga, světovou šestku a medailistu z Ria 2016. Svatoš na soupeře nestačil a podlehl mu 0:3.